ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българка: Аз съм с два портфейла. Първото си ресто в евро получих от едно работещо бабче - много любезно и уверено 
Автор: Илиана Пенова 07:27Коментари (0)1670
© Facebook
Получих първо ресто в евро - от едно страхотно, работещо, пенсионирано бабче в квартално магазинче за домашни потреби! Беше много любезно и уверено в себе!

Оставили ѝ бяха таблет с инсталиран калкулатор за преизчисляване, с много големи цифри беше.Това пише в социалните мрежи създателят на фондация "Доброволци" Невена Иванова. 

И разказва: 

Попита ме в каква валута искам да ми върне – имала и в лева, и в евро за ресто.

Помоли да я извиня, ако се бави, защото се притеснявала да не сгреши и да не ѝ се карат после "чорбаджиите“. Изпълни ми сърчицето с умиление тази българска жена…

"Аз лично съм с два портфейла. В единия – с български левове, а другия вече пълня с ресто в евро. Ще се справим, хора! Обяснявайте на другите и си помагайте взаимно - по-разумно е от хленченето и хуленето в социалните мрежи!

Влизането ни в Еврозоната вече е факт, независимо от личните ни и различни убеждения по темата!", каза жената. 

"Имам огромно уважение към възрастните работещи в тази Държава, независимо, че някои считат, че "бабче" е неуважително за изписване в една лична история от днес...", уточнява тя.


Още по темата: общо новини по темата: 1623
03.01.2026 Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
03.01.2026 Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
03.01.2026 Първите български евромонети платиха успешно сметка в Барселона
03.01.2026 Лидерът на ГЕРБ: България не е била по-богата!
02.01.2026 Малко приспособление може да улесни пазаруването ни с евро
02.01.2026 НАП с ударни проверки: Всеки десети търговец е в нарушение
предишна страница [ 1/271 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 п...
09:08 / 03.01.2026
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за...
08:55 / 03.01.2026
Инфекционист: Внимавайте, грипът е силно заразен!
09:37 / 03.01.2026
Георги Георгиев с равносметка за 2025 г.: Не помня през живота си...
08:47 / 03.01.2026
Днес не бива да инвестирате пари
08:20 / 03.01.2026
Лидерът на ГЕРБ: България не е била по-богата!
07:28 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Висша лига на Англия сезон 2025/26
България в еврозоната
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: