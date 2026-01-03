ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българка: Аз съм с два портфейла. Първото си ресто в евро получих от едно работещо бабче - много любезно и уверено
Оставили ѝ бяха таблет с инсталиран калкулатор за преизчисляване, с много големи цифри беше.Това пише в социалните мрежи създателят на фондация "Доброволци" Невена Иванова.
И разказва:
Попита ме в каква валута искам да ми върне – имала и в лева, и в евро за ресто.
Помоли да я извиня, ако се бави, защото се притеснявала да не сгреши и да не ѝ се карат после "чорбаджиите“. Изпълни ми сърчицето с умиление тази българска жена…
"Аз лично съм с два портфейла. В единия – с български левове, а другия вече пълня с ресто в евро. Ще се справим, хора! Обяснявайте на другите и си помагайте взаимно - по-разумно е от хленченето и хуленето в социалните мрежи!
Влизането ни в Еврозоната вече е факт, независимо от личните ни и различни убеждения по темата!", каза жената.
"Имам огромно уважение към възрастните работещи в тази Държава, независимо, че някои считат, че "бабче" е неуважително за изписване в една лична история от днес...", уточнява тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1623
|предишна страница [ 1/271 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 п...
09:08 / 03.01.2026
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за...
08:55 / 03.01.2026
Инфекционист: Внимавайте, грипът е силно заразен!
09:37 / 03.01.2026
Георги Георгиев с равносметка за 2025 г.: Не помня през живота си...
08:47 / 03.01.2026
Днес не бива да инвестирате пари
08:20 / 03.01.2026
Лидерът на ГЕРБ: България не е била по-богата!
07:28 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS