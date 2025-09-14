България вече разполага с три готови магистрали

© Очаква се последният участък от автомагистрала "Европа" да бъде пуснат в експлоатация.



С пускането ѝ в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път с дължина малко над 60 км.



Символичното пускане на отсечката за движение ще бъде от 9 часа. Лентата ще бъде прерязана от регионалния министър Иван Иванов, премиера Росен Желязков, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.



Това е третата българска магистрала, която е на 100% готова след "Тракия" и "Марица".