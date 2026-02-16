ЗАРЕЖДАНЕ...
|България продължава да бъде страната с най-ниска ставка на подоходния данък в Европа
В повечето европейски държави се прилага прогресивна данъчна система, при която с увеличаване на дохода нараства и данъчната тежест. Сред страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие средната най-висока ставка е още по-висока - 43.4%.
В девет държави пределната ставка варира между 40% и 48% - Ирландия, Германия, Италия, Исландия, Люксембург, Финландия, Великобритания, Гърция и Турция.
Сред четирите най-големи икономики в Европа най-високата ставка е във Франция -55.4%. В Германия тя достига 47.5%, в Италия - 47.2%, а във Великобритания - 45%.
Данните очертават ясно регионално разделение. В държавите от Северна и Западна Европа пределните ставки обикновено варират между 45% и 60%. В Централна и Югоизточна Европа се прилагат значително по-ниски нива на облагане, често под формата на плосък данък. Изключение сред "богатия север“ прави Норвегия, а сред страните с по-ниски доходи - Турция, където ставката от 41% се доближава до средноевропейските равнища.
През последните години се наблюдават и промени в данъчната политика на отделни държави. Дания увеличи най-високата си ставка от 55.6% на 60.5%, с което се превърна в европейски лидер по размер на подоходното облагане. В Естония плоският подоходен данък беше повишен от 22% на 24%, докато Финландия намали ставката си от 51.5% на 45%.
