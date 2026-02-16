ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България продължава да бъде страната с най-ниска ставка на подоходния данък в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:50Коментари (1)193
©
България продължава да бъде страната с най-ниска ставка на подоходния данък в Европа - 10%, показват обобщени данни за 35 европейски държави, цитирани от БГНЕС. За сравнение, средната най-висока пределна ставка на подоходния данък в тези страни достига 38.5%.

В повечето европейски държави се прилага прогресивна данъчна система, при която с увеличаване на дохода нараства и данъчната тежест. Сред страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие средната най-висока ставка е още по-висока - 43.4%.

В девет държави пределната ставка варира между 40% и 48% - Ирландия, Германия, Италия, Исландия, Люксембург, Финландия, Великобритания, Гърция и Турция.

Сред четирите най-големи икономики в Европа най-високата ставка е във Франция -55.4%. В Германия тя достига 47.5%, в Италия - 47.2%, а във Великобритания - 45%.

Данните очертават ясно регионално разделение. В държавите от Северна и Западна Европа пределните ставки обикновено варират между 45% и 60%. В Централна и Югоизточна Европа се прилагат значително по-ниски нива на облагане, често под формата на плосък данък. Изключение сред "богатия север“ прави Норвегия, а сред страните с по-ниски доходи - Турция, където ставката от 41% се доближава до средноевропейските равнища.

През последните години се наблюдават и промени в данъчната политика на отделни държави. Дания увеличи най-високата си ставка от 55.6% на 60.5%, с което се превърна в европейски лидер по размер на подоходното облагане. В Естония плоският подоходен данък беше повишен от 22% на 24%, докато Финландия намали ставката си от 51.5% на 45%.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Папгали и с най ниски пенсии и заплати
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си на лагер ...
08:42 / 16.02.2026
Ключова политическа седмица
08:00 / 16.02.2026
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица, имало е жени и дец...
07:51 / 16.02.2026
Интересен празник е
07:49 / 16.02.2026
В цялата страна ще вали сняг
07:48 / 16.02.2026
Трифонов: Педофилите са най-гнусната част от обществото, а Лора К...
08:04 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
16:36 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Първа лига сезон 2025/26
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: