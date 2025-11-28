България отмени казармата, но тя започва да се завръща под различна форма в други страни от ЕС

© Докато България премахна задължителната наборна служба през 2007 г., дебатът за нейното частично или пълно възстановяване периодично се връща в общественото пространство – особено на фона на растящото напрежение в Европа. Все повече държави от Европейския съюз и региона преосмислят моделите си за военна подготовка. Някои никога не са отменяли наборната служба, други вече я възстановиха под различни форми, а трети въвеждат нови доброволни програми.



С нарастващата заплаха от Русия и реалния риск от нов конфликт в Европа, континентът се обръща към различни модели на военна мобилизация. В следващите редове е представена актуалната картина на военната служба в Европа.



Държави, които са запазили наборната служба



Дания



От 2024 г. срокът на службата нарасна от 4 на 11 месеца, а наборът стана задължителен и за жените. Подборът се извършва на случаен принцип според нуждите на армията.



Финландия



Службата продължава 6, 9 или 12 месеца според специалността. Мъжете преминават в резерва и могат да бъдат призовавани до 50–60 години, а правителството обсъжда увеличение на лимита до 65. Жените служат доброволно.



Норвегия



От 2013 г. има 12-месечна служба за двата пола. Призовават се около 15% от всяка възрастова група след подбор.



Естония



Мъжете служат 8–11 месеца, организирано по региони, за да останат по-късно в съответните резервни подразделения. Жените могат да участват доброволно.



Гърция



Мъже над 18 години служат между 9 и 12 месеца. През 2024 г. беше въведена възможност жените да служат доброволно.



Кипър



Задължителната служба за мъжете е 14 месеца. От 2024 г. жените могат да се включват като доброволци.



Австрия и Швейцария



И двете държави имат задължителна служба за мъжете (съответно 6 и 9 месеца), докато за жените тя е доброволна.



Държави, които възстановиха наборната служба



Литва



През 2015 г. върна 9-месечната служба за мъжете чрез жребий. След нея следва 10-годишен резерв, който от 2026 г. ще бъде увеличен на 15 години. Жените служат доброволно.



Швеция



От 2017 г. отново има 9–15-месечна наборна служба и за двата пола. На практика се призовават само нужният брой хора. При криза всички млади шведи участват и в гражданска защита.



Латвия



През 2023 г. въведе 11-месечна задължителна служба за мъжете (доброволна за жените). Алтернативата е петгодишно участие в националната гвардия.



Хърватия



През октомври 2024 г. парламентът гласува връщането на задължителната служба за мъжете от 2025 г.



Държави с нови доброволни модели



Нидерландия, Испания, Италия, Чехия, Унгария, Румъния, Белгия, България



Тези държави премахнаха задължителната служба между 1994 и 2007 г. Някои обаче въвеждат нови доброволни програми:



Франция От лятото на 2025 г. въвежда 10-месечна доброволна служба за млади хора (18–19 г.). Целта е през първата година да участват 3000 души, а до 2030 г. – 10 000.



Нидерландия – от 2023 г. предлага доброволна подготовка.



Белгия – планира от 2026 г. 12-месечна доброволна служба с цел 1000 доброволци до 2028 г.



Румъния – подготвя 4-месечна доброволна програма, отворена за двата пола.



Полша - След отмяна на наборната служба през 2009 г., сега предлага едномесечен базов курс, последван от 11-месечна специализация.



Германия



Отмени задължителната служба през 2011 г., но управляващата коалиция подготвя нова доброволна схема, чиято цел е да привлече около 20 000 войници до 2026 г. Законопроектът се очаква да бъде гласуван през декември.



Великобритания



Плановете за възстановяване на наборната служба бяха изоставени от правителството на Киър Стармър. Там тя е прекратена още през 1960 г.



Военната служба в Европа претърпява сериозна трансформация. Увеличаващите се геополитически рискове тласкат държавите към по-активна подготовка на населението – било чрез задължителна служба, възстановена наборна система или нови доброволни програми.



На този фон и България периодично обсъжда възможността за промени, макар засега да запазва модела с доброволен резерв и професионална армия.