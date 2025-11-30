ЗАРЕЖДАНЕ...
|България има своя 150-и тото милионер, пусна фиш за седем лева
Комбинация, която го вкара в елитната листа на тото милионерите, е 4, 9, 14, 19, 20, 25. Освен джакпота от 1 943 077 лева, играчът печели и една четворка на стойност 52 лева. Така общата сума достигна 1 943 129 лева.
Напомняме, че джакпотът в играта 6/42 за тираж 97 стартира от 300 000 лева. За предстоящия тираж в четвъртък се очаква той да надхвърли 335 000 лева, което създава нови отлични възможности за всички участници.
Българският спортен тотализатор продължава да доказва, че е институция, която сбъдва мечти. Само в рамките на последните четири месеца бяха спечелени пет милионерски джакпота от игрите 6/49 и 6/42 с обща стойност над 13 милиона лева, което потвърждава силния интерес към числовите игри на Спорт Тото и доверието на играещите.
В допълнение към успешните тиражи, само преди три дни Български спортен тотализатор беше отличен с награда за отговорна игра в рамките на Case Study Challenge 2025, част от Европейската седмица за отговорна игра. Отличието е признание за последователната работа на организацията в областта на превенцията на хазартни зависимости, националните програми за информираност и обучение, както и за доказания принос към обществото и българския спорт.
Български спортен тотализатор ще продължи да инвестира в Отговорна игра, защото вярва, че когато забавлението е осъзнато, а правилата – справедливи и прозрачни, печели не само играчът, а цялата общност.
