България е в топ 5 на света в любопитна класация

© Според данни на платформата nPerf, Тайван, Словакия, Словения, България и Франция са страните с най-добра производителност на мобилния видео стрийминг през 2025 г.



Индексите на качество на гледане варират между 77,81% и 79,05%, а разликата между първото и петото място е едва 1,24 пункта, което показва изключително хомогенна конкуренция.



Начело в класацията е Тайван с индекс от 79,05%, следван плътно от Словакия - 78,37%; Словения - 78,26%; България - 78,01%; Франция -77,81%.



Класацията се базира на тестове от реални потребители, като се измерват времето за зареждане и буфериране на видео.



Внедряването на 5G мрежи допринася значително за високото качество: Тайван има гъсто покритие, Словакия, Словения и България се концентрират върху градските райони, а във Франция над 80% от населението вече е обхванато от 5G.



Европейските държави се възползват и от разнообразие на доставчици на съдържание (CDN) и благоприятна география, което намалява разликите между градските и селските райони и осигурява стабилно качество на стрийминга.