ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България е на четвърто място в ЕС по дял на собственост върху жилищата
За сравнение, 68% от населението на Европейския съюз обитава собствено жилище, което представлява лек спад спрямо 2023 г., когато този дял е бил 69%. В същото време делът на хората, живеещи под наем, се е увеличил и достига 32% от населението на ЕС.
Най-висок дял на собственост върху жилищата е отчетен в Румъния (94%), следвана от Словакия (93%) и Унгария (92%). България се нарежда непосредствено след тях, утвърждавайки тенденцията Източна Европа да доминира по този показател.
На противоположния полюс е Германия, където 53% от населението живее под наем, което означава, че наемателите са повече от собствениците. Висок дял на наемното жилищно настаняване се наблюдава и в Австрия и Дания.
Данните на "Евростат“ показват ясно разделение и по тип жилище. През 2024 г. 51% от населението на ЕС е живяло в къщи, докато 48% – в апартаменти, а около 1% – в други форми на жилища, включително мобилни домове и плаващи къщи.
В градските райони обаче картината е различна – 73% от жителите на ЕС живеят в апартаменти, докато едва 27% обитават къщи.
Въпреки очакванията за охлаждане на пазара, покупките на жилища в България остават на високи нива. По последни данни на Националния статистически институт за 2025 г. индексът на сделките с жилища се е увеличил с 9,2% спрямо същия период на предходната година.
Ръстът при новото строителство достига 10,9%, а при съществуващите жилища – 8,5%. Данните показват, че въпреки несигурната икономическа среда и прогнозите за забавяне, интересът към покупка на недвижими имоти в страната остава силен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес ни очакват поледици и валежи, на места ще има мъгли
06:50 / 06.02.2026
Директорът на Здравната инвестиционна компания: Детска болница ще...
22:50 / 05.02.2026
Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е о...
20:11 / 05.02.2026
Окончателно: По-малко изборни секции в чужбина
20:02 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
18:58 / 05.02.2026
Желязков: Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и по...
23:16 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS