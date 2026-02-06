България е на четвърто място в ЕС по дял на собственост върху жилищата

© България заема четвърто място сред държавите от Европейския съюз по дял на собственост върху жилищата. По данни на "Евростат“ за 2024 г. 86% от българските домакинства живеят в собствен дом, което значително надхвърля средното равнище за ЕС.



За сравнение, 68% от населението на Европейския съюз обитава собствено жилище, което представлява лек спад спрямо 2023 г., когато този дял е бил 69%. В същото време делът на хората, живеещи под наем, се е увеличил и достига 32% от населението на ЕС.



Най-висок дял на собственост върху жилищата е отчетен в Румъния (94%), следвана от Словакия (93%) и Унгария (92%). България се нарежда непосредствено след тях, утвърждавайки тенденцията Източна Европа да доминира по този показател.



На противоположния полюс е Германия, където 53% от населението живее под наем, което означава, че наемателите са повече от собствениците. Висок дял на наемното жилищно настаняване се наблюдава и в Австрия и Дания.



Данните на "Евростат“ показват ясно разделение и по тип жилище. През 2024 г. 51% от населението на ЕС е живяло в къщи, докато 48% – в апартаменти, а около 1% – в други форми на жилища, включително мобилни домове и плаващи къщи.



В градските райони обаче картината е различна – 73% от жителите на ЕС живеят в апартаменти, докато едва 27% обитават къщи.



Въпреки очакванията за охлаждане на пазара, покупките на жилища в България остават на високи нива. По последни данни на Националния статистически институт за 2025 г. индексът на сделките с жилища се е увеличил с 9,2% спрямо същия период на предходната година.



Ръстът при новото строителство достига 10,9%, а при съществуващите жилища – 8,5%. Данните показват, че въпреки несигурната икономическа среда и прогнозите за забавяне, интересът към покупка на недвижими имоти в страната остава силен.