България е лидер в региона на Централна и Източна Европа по ръст на търговията на дребно

© България е лидер в региона на Централна и Източна Европа с ръст на търговията на дребно от 6,8% през юни, показва анализ на консултантската компания Colliers.



Експертите отбелязват, че устойчивостта на региона все повече се движи от потреблението на домакинствата, подпомогнато от забавящата се инфлация и ръста на реалните заплати.



Литва регистрира ръст от 5,1%, изпреварвайки значително съседните Латвия и Естония. В Полша търговията на дребно се увеличава с 4,8%, като динамиката на потреблението в Чехия и Унгария остава стабилна. В Румъния и Словакия обаче възстановяването е по-бавно заради натиск върху заплатите и мерки за фискално затягане, показва още анализът.



"Промените в поведението на потребителите – ориентация към пазаруване на изгодни стоки, дискаунтъри и услуги – доближават региона до моделите в Западна Европа, докато онлайн търговията се стабилизира на повишени следпандемични нива“, посочват от Colliers, цитирани от money.bg.



На този фон ритейл парковете се очертават като "една от най-динамичните и устойчиви форми на бизнес недвижими имоти“ в региона. Те доминират в предградията и регионалните търговски локации на Полша, Чехия и Унгария, докато в Румъния, Сърбия и България се наблюдава бързо развитие, често в по-малки градове с ограничено предлагане на модерни търговски площи.



Очаква се новите проекти в сектора да се концентрират върху: по-малки градове и вторични центрове, ESG-ориентирано развитие с енергийно ефективни сгради, интегрирани проекти със смесено предназначение, комбиниращи търговия, жилища и развлечения, стратегии за трансгранични инвестиции и разширяване на регионалните портфейли



"В средносрочен план, макар бързата експанзия на дискаунт и fast fashion веригите временно да повишава нивата на заетост на търговските площи, по-малките пазари са изправени пред нарастващ риск от пренасищане“, коментира Димитринка Раковска, директор "Търговски площи“, България.



Наемните нива остават конкурентни – обикновено между 6 и 12 евро/м²/месец за търговци в сегмента хранителни стоки и между 6 и 14 евро за наематели, предлагащи нехранителни продукти.