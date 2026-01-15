Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа

© Благодарение на последователната политика на правителството с министър-председател Росен Желязков българските граждани плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в цяла Европа. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков на брифинг.



Той посочи, че увеличението на цената на електроенергията за битовите потребители при управлението на настоящото правителство е едва 2,58%, което е в рамките на нормалния регулаторен цикъл и е насочено към необходимите инвестиции в сектора, гарантиращи сигурност на доставките, модернизация на мрежата и качествено заплащане и условия на труд за служителите.



Изявлението на министъра е по повод твърдения на Асен Василев, че инфлацията на територията на страната се дължи на поскъпване на цената на електроенергията за битовите потребители, наложено от настоящото правителство. "Данните обаче показват обратното, а именно че по време на правителството, в което фигурира Асен Василев, увеличението е с 12,2%“, отбеляза министър Станков.



Той коментира и дългосрочно нанесените щети, които щяха да имат негативно отражение върху българските потребите. “Асен Василев договори в Плана за възстановяване и устойчивост всички битови потребители да плащат висока цена на тока от 1 юли 2025 г., но тази либерализация беше отменена безсрочно, именно с усилията на настоящето правителство“, заяви министър Станков. По думите му, ако това решение не беше взето, сметките за електроенергия през месец декември за всички български домакинства щяха да бъдат с 61% по-високи.



Министър Станков каза, че от началото на работата на настоящото правителство бяха насочени значителни финансови средства в подкрепа на българските потребители, включително чрез програмата за инсталиране на фотоволтаични системи на покривите на жилищни сгради за граждани. Създаден бе и нов фонд за декарбонизация, чиято основна цел е започване на програми за саниране на еднофамилните жилищни сгради. Тези мерки ще доведат до значително намаляване на разходите за електроенергия за българските домакинства в дългосрочен план.