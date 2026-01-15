ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа
Той посочи, че увеличението на цената на електроенергията за битовите потребители при управлението на настоящото правителство е едва 2,58%, което е в рамките на нормалния регулаторен цикъл и е насочено към необходимите инвестиции в сектора, гарантиращи сигурност на доставките, модернизация на мрежата и качествено заплащане и условия на труд за служителите.
Изявлението на министъра е по повод твърдения на Асен Василев, че инфлацията на територията на страната се дължи на поскъпване на цената на електроенергията за битовите потребители, наложено от настоящото правителство. "Данните обаче показват обратното, а именно че по време на правителството, в което фигурира Асен Василев, увеличението е с 12,2%“, отбеляза министър Станков.
Той коментира и дългосрочно нанесените щети, които щяха да имат негативно отражение върху българските потребите. “Асен Василев договори в Плана за възстановяване и устойчивост всички битови потребители да плащат висока цена на тока от 1 юли 2025 г., но тази либерализация беше отменена безсрочно, именно с усилията на настоящето правителство“, заяви министър Станков. По думите му, ако това решение не беше взето, сметките за електроенергия през месец декември за всички български домакинства щяха да бъдат с 61% по-високи.
Министър Станков каза, че от началото на работата на настоящото правителство бяха насочени значителни финансови средства в подкрепа на българските потребители, включително чрез програмата за инсталиране на фотоволтаични системи на покривите на жилищни сгради за граждани. Създаден бе и нов фонд за декарбонизация, чиято основна цел е започване на програми за саниране на еднофамилните жилищни сгради. Тези мерки ще доведат до значително намаляване на разходите за електроенергия за българските домакинства в дългосрочен план.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 135
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Аз като финансов министър оставих 2,3% инфлация, се...
14:33 / 15.01.2026
Уролог разкри какво се случва в тялото ни, ако заменим алкохола с...
13:54 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една ре...
14:45 / 15.01.2026
Христо Стоичков: Училище "Никола Вапцаров" в Пловдив, от което тр...
13:41 / 15.01.2026
Идва нова порция голям студ, минусови ще са максималните температ...
13:10 / 15.01.2026
Костадинов за третия мандат: Президентът свали маската си още пре...
14:33 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS