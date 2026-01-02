ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Днес е първият работен ден за голяма част от търговските вериги след въвеждането на еврото. На 1 януари работиха основно по-малките квартални магазини и само една от големите вериги.
Абсолютно спокойно премина пазаруването за първите клиенти в един от магазините на големите търговски вериги, като имаха възможност да се разплащат лева или в евро, така и с карта или пък с ваучери, предаде БНТ.
Предпочитаните разплащания обаче бяха предимно в лева или без кешово, като винаги получаваха рестото си клиентите в евро, за което те самите потвърждават.
Цветомир Узунов, финансов директор на голяма верига: "Сутринта колегите отвориха в 8 часа, сигурно в 8 и 1 минута беше първата трансакция. Всичко върви добре, преобладаващо, както и очаквахме, основните разплащания вървят в лева, тоест клиентите плащат в лева, получават ресто в евро. Не виждам никакъв проблем, клиентите са сравнително доволни, в момента няма много хора, заради студеното време, но предполагам че в хода на деня и завръщането на хората в София тези дни нещата ще се променят. Мисля, че всичко имаме подготвено, видяхме и т.нар "клиенти експериментатори", хора, които идват с по сто лева за баничка, те също получават рестото си, надявам се да сме готови, не можем да предвидим абсолютно всичко."
Даниел Беловарски: "Аз платих с карта, за да ми е по-сигурно, иначе имам левчета останали, но ако дам сто лева и ми върнат евро, може да има разминавка и затова предпочетох да платя с карта."
Лидия Иванова: "Аз имам още малко български, 70 лева трябва да ги похарча някак, за да не ги сменям.
В какво ви върнаха?
В евро, ето ги.
Аз съм живяла осем години в Италия и се върнах преди един месец, та не ми е толкова трудно все още."
Екипът на "По света и у нас" беше сигнализиран за казус в друг магазин, където пък клиентът е поискал да плати сметка от около 30 лева с банкнота от 100 лева.
Слав Антонов: "Закупих си стока, която беше на стойност 32 лева, което разбрах, когато стигнах на касата и при даване на банкнота от 100 лева касиерката ме попита дали е възможно да дам по-малка сума, нямах по-малка сума, нито карта и ми беше казано, че при това положение тя няма възможност да ми върне. След което се принудих да вляза отново в магазина и до купя още стока, за да допълня до сума, в която да е в състояние касиерката да ми върне ресто. След като взех допълнителни неща сумата, която трябваше да ми върне беше около 20 евро."
Цветомир Узунов, финансов директор на голяма търговска верига: "Вероятно е някакво недоразумение, няма никакъв проблем, може да тествате ако желаете."
