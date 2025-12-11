Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук

© Все повече българи, работещи за германски работодатели, се завръщат в България и продължават да изпълняват задълженията си дистанционно. Основните мотиви са по-ниските разходи за живот, близостта до семейството и възможността да запазят високите западни възнаграждения, разказва "Дойче Веле" в свой репортаж.



Кристина Борисова е един от примери­те за тази тенденция. След повече от осем години в Германия тя се връща в България в началото на 2025 г. Пандемията и преминаването към работа от разстояние я карат да преосмисли мястото си на живот, а лични обстоятелства допълнително ускоряват решението. Днес Кристина живее в Поморие, продължава да работи като специалист по обработка на данни за германската компания Adhoc и твърди, че у нас разполага с около 600 лева повече месечно в сравнение с Германия. Фактът, че живее в собствен дом и е близо до близките си, допълнително подобрява качеството ѝ на живот.



Подобна е историята на Радимир Бицов. След осем години в Германия той се установява в София, но остава служител на ACB Studio – малка IT фирма от Дюселдорф. Решението е провокирано от раждането на детето им и необходимостта да бъдат близо до роднините. Радимир признава, че по-високият нетен доход в България е "приятен страничен ефект“.



Юристът Константин Русков, чиято кантора обслужва германски работодатели с дистанционни служители в България, потвърждава, че се наблюдава силно нарастващ интерес към преместване на българските работници. Докато в началото на пандемията клиентите били едва пет, днес надхвърлят 80. Фирмите осигуряват служителите си по българската система, което намалява разходите им, а в същото време запазват ценни кадри на фона на сериозния недостиг на висококвалифицирани специалисти в Германия.



Макар да липсва точна статистика за броя на върналите се, данните показват промяна в миграционните процеси. За първи път от десетилетие германската статистика отчита лек спад на регистрираните българи в Германия през 2024 г., а НСИ съобщава, че от 2022 г. насам повече българи се прибират в страната, отколкото заминават.



Историята на Силви Бояджиева илюстрира финансовите предимства най-ясно. Тя живее десет години в Мюнхен, следва там и работи, но се завръща в България през пандемията. Продължава да работи за Avidly Germany GmbH, а получаването на германска заплата в български условия се оказва значително предимство. Русков разказва за клиент от Мюнхен с брутна заплата 8000 евро, който получавал около 4500 евро нето в Германия, но след преместването му в България нетният доход достига около 6000 евро.



Той отбелязва и завръщане на много строителни работници. В Германия заплащането е добро, но разходите и високата регулация водят до по-нисък разполагаем доход. В България, където строителният сектор е предимно в сивия сектор, опитните майстори могат да печелят значителни суми – между 10 и 20 хиляди лева месечно.



Макар финансите да са ключов фактор, всички интервюирани признават, че скокът в цените в България частично намалява предимствата. Някои стоки, като храна и дрехи, вече струват повече, отколкото в Германия. Липсват също редът, чистотата и качественото здравеопазване, характерни за немската среда.



Най-голямото предимство, което посочват, е близостта до семейството. Основният недостатък – политическата нестабилност и усещането за влошаваща се бизнес среда. Част от интервюираните участват активно в антиправителствените протести и се притесняват, че повишаването на данъци и осигуровки, без подобрение на публичните услуги, може да ги принуди да напуснат страната отново.



Много от тези хора не изключват възможността отново да заминат, ако ситуацията се влоши. Макар да ценят близостта с близките си, те са висококвалифицирани и мобилни специалисти, които могат да продължат работа от всяка точка на света. Според Русков именно политическата несигурност е риск България да загуби отново част от върналия се човешки капитал.