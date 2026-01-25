ИЗПРАТИ НОВИНА
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Автор: Илиана Пенова 17:23
©
От утре влизаме в последната седмица, през която ще бъде възможно да се разплащаме чрез български левове. От 1 февруари българският лев като валута се превръща в част от историята на страната ни. 

ФОКУС ви разказа как много хора решиха да капсулират левчетата си за вечни времена. Социалните мрежи също се напълниха с кадри от българи, създали свои собствени "музеи на лева“ в домовете си. Някои са поставили българските пари в портмоне, което ще пазят като исторически спомен за децата и внуците си.

В последните дни, в които българските левове са в обръщение се оказа, че много хора са запазили доста български банкноти, но с цел продажба. 

Банкнота от 5,10, 20, 50,100 лева лесно можете да си закупите от социалните мрежи. Публикации за продажбата им попадат в групи с разнородна насоченост, а цените най-често се разкриват от продавача на лични съобщения. 

В платформите за препродажба на използвани вещи също има редица обяви за банкноти. Продават се и рамки, съдържащи целия нарач.


25.01.2026 Последна седмица в лева и евро
24.01.2026 Мъж си купи гардероб през 2025 г. за 1599 лв., сега същият е 1599 евро
24.01.2026 Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването ни към еврозоната
еврозоната
24.01.2026 Край! Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро!
23.01.2026 Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат
23.01.2026 200-евровата банкнота се оказа доста проблемна
