Българи събират и продават левовете като антикварна стойност

© От утре влизаме в последната седмица, през която ще бъде възможно да се разплащаме чрез български левове. От 1 февруари българският лев като валута се превръща в част от историята на страната ни.



ФОКУС ви разказа как много хора решиха да капсулират левчетата си за вечни времена. Социалните мрежи също се напълниха с кадри от българи, създали свои собствени "музеи на лева“ в домовете си. Някои са поставили българските пари в портмоне, което ще пазят като исторически спомен за децата и внуците си.



В последните дни, в които българските левове са в обръщение се оказа, че много хора са запазили доста български банкноти, но с цел продажба.



Банкнота от 5,10, 20, 50,100 лева лесно можете да си закупите от социалните мрежи. Публикации за продажбата им попадат в групи с разнородна насоченост, а цените най-често се разкриват от продавача на лични съобщения.



В платформите за препродажба на използвани вещи също има редица обяви за банкноти. Продават се и рамки, съдържащи целия нарач.