Бъдете готови за най-ниските температури за годината на 24 ноември

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява, над по-голямата част от страната до предимно ясно време; на места в Дунавската равнина ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в източните райони до 5°-6°, в София – около минус 1°.



Утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, на места в равнинните райони преди обяд видимостта ще е намалена. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и в повечето райони ще е слаб. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.



В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.



По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-16°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.