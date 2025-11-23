ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бъдете готови за най-ниските температури за годината на 24 ноември
Утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, на места в равнинните райони преди обяд видимостта ще е намалена. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и в повечето райони ще е слаб. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.
В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-16°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
