ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бъдете готови за най-ниските температури за годината на 24 ноември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:47Коментари (0)435
© Plovdiv24.bg
През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява, над по-голямата част от страната до предимно ясно време; на места в Дунавската равнина ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в източните райони до 5°-6°, в София – около минус 1°.

Утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, на места в равнинните райони преди обяд видимостта ще е намалена. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и в повечето райони ще е слаб. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°. 

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-16°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
На още едно място в България заваля сняг
17:35 / 23.11.2025
Тежка катастрофа във Велинград прати трима в болница
16:27 / 23.11.2025
Арестуваха шофьор без книжка в Бургас, карал колата си със свален...
16:47 / 23.11.2025
Васил Божков с нова любовна тръпка?
15:53 / 23.11.2025
Кръводаряването – как всеки може да спаси живот и какво трябва да...
16:27 / 23.11.2025
Почина журналистът Борислав Банев
14:48 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
Новите европейски площадки в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: