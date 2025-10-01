Брутално насилие от учител над дете в детска градина?

© Детска градина - ДГ Радост - Каблешково Обществен скандал избухна в град Каблешково, община Поморие заради брутално насилие от страна на учител към 4-годишното дете. Детето е станало жертва на физическо и сексуално насилие от своята учителка в детска градина "Радост" в Каблешково.



Това бива описано в петицията, която тече петиция срещу учителката в момента. Ето какво пише в нея:



Г-н Главен прокурор, г-н Министър-Председател, г-н Министър на вътрешните работи,



Гражданите подписали тази подписка се обръщат към вас с молба да се отнесете със специално внимание към случая с 4-годишното дете станало жертва на физическо и сексуално посегателство от учителката Мариета Герова.



Майката на детето е подала вече жалби в Прокуратурата в град Поморие.



Престъплението е извършвано многократно в детска градина "Радост" в град Каблешково, Община Поморие.



Очакваме от Вас постоянен мониторинг към случая и арест за престъпника Мариета Герова докато тече разследването!



Настояваме за най-строгото възможно наказание!



Във ваши ръце е да ни докажете, че има държава, закон и справедливост!