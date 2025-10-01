ИЗПРАТИ НОВИНА
Брутално насилие от учител над дете в детска градина?
Автор: Илиана Пенова 09:45
©
Детска градина - ДГ Радост - Каблешково
Обществен скандал избухна в град Каблешково, община Поморие заради брутално насилие от страна на учител към 4-годишното дете. Детето е станало жертва на физическо и сексуално насилие от своята учителка в детска градина "Радост" в Каблешково. 

Това бива описано в петицията, която тече петиция срещу учителката в момента. Ето какво пише в нея:

Г-н Главен прокурор, г-н Министър-Председател, г-н Министър на вътрешните работи,

Гражданите подписали тази подписка се обръщат към вас с молба да се отнесете със специално внимание към случая с 4-годишното дете станало жертва на физическо и сексуално посегателство от учителката Мариета Герова.

Майката на детето е подала вече жалби в Прокуратурата в град Поморие.

Престъплението е извършвано многократно в детска градина "Радост" в град Каблешково, Община Поморие.

Очакваме от Вас постоянен мониторинг към случая и арест за престъпника Мариета Герова докато тече разследването! 

Настояваме за най-строгото възможно наказание! 

Във ваши ръце е да ни докажете, че има държава, закон и справедливост!







