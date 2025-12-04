Броят на банките в България ще намалее с една

© Българо-американска кредитна банка (БАКБ) получи одобрение от Българската народна банка (БНБ) за придобиването на Токуда Банк. С този ход броят на банките в страната ще намалее с една.



Мажоритарен собственик на БАКБ е частното инвестиционно дружество "Сиесайеф" АД, чиито акционери към момента са Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация "Кредо бонум". Бориславова е и председател на Надзорния съвет на БАКБ.



Придобиването на Токуда Банк е дълъг процес, който преминава през различни регулатори. През април 2024 г. БАКБ обяви, че е постигнала споразумение с японското дружество "Токушукай Инк" за придобиването на 99,94% от капитала на Токуда Банк АД. През юли 2024 г. Комисията за защита на конкуренцията също разреши БАКБ да поеме контрола върху банката.



Тъй като България е част от Единния надзорен механизъм, БНБ трябваше да съгласува сделката и с Европейската централна банка (ЕЦБ). Според БНБ ЕЦБ извършва оценка на подобни придобивания, а сега, след съгласуването, централната банка издава своето окончателно одобрение.



Токуда Банк е най-малката банка в България с активи под 0,5 млрд. лева. Към края на 2023 г. активите ѝ възлизат на 485,4 млн. лв., докато активите на БАКБ за същия период са почти 2,8 млрд. лева.