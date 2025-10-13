ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокер: Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда
Цените на имотите у нас са се повишили с 15,5% спрямо същия период на миналата година.
Пред България е само Португалия с ръст от 17,2%, а след нея остава Унгария с 15,1%.
Средната цена на квадратен метър в София вече достига около 2 100 евро, а в останалата част на страната – приблизително 1 300 евро.
Въпреки ускореното поскъпване, българската столица продължава да бъде една от най-достъпните в Европа за покупка на жилище.
Единствената държава в ЕС, която отчита спад на цените на годишна база, е Финландия, където понижението е 1,3%.
С наближаването на присъединяването на България към еврозоната – по-малко от три месеца преди официалната дата – част от собствениците на имоти се колебаят дали да купуват или продават.
Някои избират да действат преди промяната, за да избегнат евентуален хаос в първите месеци на въвеждането на еврото.
"Според мен цените на имотите няма да се променят драстично преди и след влизането в еврозоната, но сделките може да станат по-хаотични.
Затова предпочитам да действам сега,“ споделя собственик на жилище, цитиран в проучването.
Имотните брокери отчитат засилен интерес както от страна на купувачи, така и на продавачи.
"През последните години наблюдаваме повече сделки за покупка, а сега расте и търсенето за продажби,“ коментира имотен посредник.
Според прогнозите на анализаторите, цените на имотите у нас ще продължат да растат и до края на годината могат да се увеличат с още 17–18%.
Въпреки оптимистичните прогнози, специалистите предупреждават купувачите да не се поддават на масовата еуфория на пазара.
"Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда. Ако се подвеждате по тълпата, рискувате да направите грешка,“
съветва брокерът Александър Бочев.
На фона на рекордния ръст у нас, средното увеличение на цените на жилищата в еврозоната е 5,1%, а за целия ЕС – 5,4%.
На тримесечна база се отчита ръст от 1,7% в еврозоната и 1,6% за ЕС.
Най-силно покачване за периода има в Португалия (4,7%), Люксембург (4,5%) и Хърватия (4,4%), докато Франция и Белгия са единствените страни с лек спад.
В България обаче ръстът е над два пъти по-висок – 133%, което нарежда страната сред лидерите по поскъпване на имотите в целия Европейски съюз.
Общо в 10 държави членки жилищата са поскъпнали повече от два пъти за последните 15 години.
България остава един от най-динамичните имотни пазари в Европа. Въпреки че цените растат с двуцифрени темпове, експертите съветват купувачите да действат внимателно и да се ръководят от реални потребности, а не от пазарната еуфория около въвеждането на еврото.
