ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Брокер: Наемите в България растат като в Хърватия преди влизане в еврозоната
Така среден месечен наем за двустайно жилище в София е около 600 евро. А средно 450 евро струва да наемеш такъв апартамент в Пловдив. Във Варна и Бургас цените са много сходни - между 400 и 500 евро.
Клио Алексиева търси да купи апартамент с цел инвестиция, тъй като очаква, че България ще продължи да се доближава до европейските нива – включително и при цените на жилищата.
"Всъщност досега бях за кратко време под наем и реших, че в крайна сметка е крайно време да се обърнат нещата. Съответно да поживея малко аз в апартамент, който е собствен, мой, и занапред в бъдещето да мога да го отдавам под наем", коментира тя.
Брокерите отчитат и 7% ръст на търсенето на жилища под наем през миналата година.
"Ако говорим по-специфично за София това са районите в близост до университети, градски транспорт. "Студентски град" и "Център" са доста търсени райони. Мисля, че това искат хората и това търсят. Опитът на страни като Хърватия, които се присъединиха към еврото през 2023 година, и по-големият скок на цените бяха преди влизане в еврозоната", коментира пред bTV Христина Кузева, брокер.
Представителите на имотния бранш прогнозират по-умерено покачване на наемните цените за тази година.
"Не очаквам стъпаловидни скокове на наеми. Сега в началото на годината обикновено има някаква преиндексация, но тя е свързана и с инфлацията от предната година, свързана е и с това че се преподписват договорите за вече наетите апартаменти. Според мен изконсумирахме новината за скачането на цените от влизането на еврото предварително - през 2024 г. и 2025 г., така че не очаквам рязък скок на наемните цени", посочва Иван Семков - заместник-председател на Национално сдружение недвижими имоти.
Според специалисти е възможен ръст с около 5%.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безпла...
08:32 / 18.01.2026
Атанасовден е! Зимата си отива
08:14 / 18.01.2026
Манол Генов за кризата в Асеновград: Това е парадокс – строителст...
19:46 / 17.01.2026
Двама тийнейджъри подкараха чужда кола, след като собственикът си...
22:34 / 17.01.2026
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS