|Братовчед на убиеца, влетял в автобуса: Беден и скромен е, дишал е райски газ
Шофьорът, който вече е с предявено обвинение, е бил под въздействието на райски газ, твърди негов братовчед.
Екипът се свърза с братовчеда на 21-годишния шофьор Виктор Илиев. Той разказа, че му е дал колата, защото неговата е била в сервиза. А преди да тръгне, той му е обещал да кара бавно.
"Той ме помоли да му услужа с моята кола, за да може да отиде да се види с някакво момиче….. Казах му "окей“ и в 12 часа се разделихме“, разказва Петър Георгиев.
Виктор взема колата, в нея се качват бившата му приятелка, момче и момиче. В ръцете им според Петър е имало и флакон с райски газ.
След полунощ автомобилът прелита по булевард "Константин Величков“ и удря автобуса.
"Според мен явно е бил под влиянието на този балон, защото на клипчета се вижда, че той не е могъл да спре“, коментира Петър.
"Като цяло Виктор не е такова момче, той е бедно, скромно, тихо момче“, допълва той.
Според експерти няма как да се докаже дали Виктор е използвал райски газ, това обаче би могло да повлияе на обвинението му.
Мощния автомобил е на лизинг. В понеделник е трябвало нотариално да бъде прехвърлен на Николай. Това няма да се случи, защото колата вече е веществено доказателство. Утре предстои градската прокуратура да поиска задържане на 21-годишния шофьор под стража, на когото вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.
Все още не е разпитано едно от момичетата от автомобила, заради тежкото му състояние.
Борислав Попов минава покрай мястото на инцидента.
"Помислих първоначално, че е някаква каскада – че се снима някакъв филм. После се замислих, че има много линейки и пожарни“, коментира той.
Като автомобилен състезател той е виждал често катастрофи - сравнява видяното с тероризъм.
"Ако ти се движиш със 100 км/ч и светне червено - да предположим, че до трамвайните релси може да спреш. Но с такава висока скорост няма никакви намерения да завие и да намали“, коментира Борислав Попов.
Често негови познати, които са взели книжка наскоро, го молят за уроци. И сравнява курсовете за шофьори у нас и в Германия - развиката в часовете за обучение е почти двойна.
"Минимум 5000 километра трябва да има един водач зад гърба си. Минимум 5000-7000 хиляди километра, за да може все пак той да е адекватен на пътя", смята Владимир Тодоров от Асоциация на пострадали от катастрофи.
И двамата са на мнение, че трябва да има ограничение в мощността на автомобилите, които могат да управляват новите водачи.
