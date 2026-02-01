ЗАРЕЖДАНЕ...
|Божидар Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебния кабинет
Консултациите за поста служебен министър-председател при президента приключиха: от десетимата, поканени на "Дондуков" 2, петима заявиха готовност да заемат поста. Сега всичко е в ръцете на държавния глава Илияна Йотова. Тя трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.
По негови думи е важно МВР да преследва купувачите на гласове, а не да им слага чадър и допълни:
"МФ да не фаворизират едни общини (тези на ДПС-НН) спрямо други при отпускането на пари по общинската програма, както и шефовете на горските стопанства да не притискат хилядите служители да гласуват контролирано".
Божанов посочи още, че НАП не трябва да се използва за натиск върху бизнеси с цел да финансират определени партии или служителите им да гласуват "правилно", както и "МТСП да даде ясен знак на хората в малките населени места, че кметът няма да им спре социалните помощи и личните асистенти".
"Да, ако служебното правителство просто си върши работата, изборите не зависят от него. Ако служебното правителство е на Пеевски, то се ползва за изкривяване на изборите. Служебното правителство трябва да гарантира честни избори - хората да гласуват по собствената си воля, а не под натиск, от страх или срещу пари", заключи Божанов.
