ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Божидар Божанов: Припомняме на ГЕРБ да се подпишат под оставката на шефа на КПК
Автор: Емануела Вилизарова 11:35Коментари (3)553
© ФОКУС
С г-жа Бориславова пуснахме сигнал, че Антон Славчев и други са оказвали натиск на свидетели да лъжесвидетелстват. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверка за това на КПК. Тоест, КПК ще разглежда КПК – скандално е. Това заяви Божидар Божанов пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.

Той открои три настоявания на коалицията:

Мобилните оператори да не изтриват записите на проведените от Антон Славчев разговори след 6-месечен срок. "Изглежда, че КПК е изчакала този срок да изтече от момента, когато Славчев е заплашвал Диан Иванов", твърди Божанов.

Всички документи по предварителната проверка да бъдат представени.

"Припомняне на ГЕРБ и Борисов да се подпишат под оставката на Славчев – основният проводник на интересите на Пеевски в КПК. Първата стъпка за закриването на КПК е освобождаването на Славчев“, отбеляза още депутатът.

Народният представител Надежда Йорданова заяви, че коалицията ще настоява пред Правна комисия и за назначаването на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

"В края на този месец пристига у нас специална установителна комисия от групата на "Обнови Европа" от ЕП, които ще се занимават с действията от последната година на българските МВР, КПК и прокуратура и наказателни съдии по делата, свързани с преследване на политически опоненти – Никола БарбутовБлагомир Коцев и други от "Продължаваме промяната". Случващото се у нас в последната година с особен интензитет е използването на наказателната система срещу политически опоненти – извън закона се преследва и се оказва натиск в услуга на Пеевски и Борисов", припомни Лена Бориславова.

Божанов определи връщането на мандата от страна на АПС като разумен ход. Според него, в този парламент няма ситуация и конструкция, в която управляващото мнозинство да се издигне и да направи правителство.


Още по темата: общо новини по темата: 1063
15.01.2026 »
15.01.2026 »
15.01.2026 »
15.01.2026 »
14.01.2026 »
14.01.2026 »
предишна страница [ 1/178 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Намерили кои пак да плямпат - мазния пърхут и парапетната!
+1
 
 
Преследване на политически опоненти? Верно ли точно пък Барбутов е преследван? Как пък не ви е срам, бе? Кой арестува политическия си опонент по клюки от гугъл, бе? Киро що си подаде оставката заради г-н 6% като е преследван, бе? По-нагли и безочни и от Пеевски сте!
Aнонимен
преди 1 ч. и 33 мин.
-1
 
 
Как да се подпишат, като вожда не им дава да го направят.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Как НЗОК плаща за зравето ни?
12:05 / 16.01.2026
Караджов: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
11:02 / 16.01.2026
Президентът връчи третия мандат на АПС, те го върнаха неизпълнен
10:27 / 16.01.2026
Симеон Дянков: Увеличението на цените, което виждаме сега, ще се ...
10:08 / 16.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар...
09:53 / 16.01.2026
Стикерите за годишен технически преглед отпадат, но услугата няма...
09:05 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Продадоха трите апартамента на пловдивчанин
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: