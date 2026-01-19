ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Божидар Божанов: Може би две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
Автор: Цоня Събчева 11:53Коментари (0)687
©
Винаги балансите се променят след избори, особено сега от последните статистически проучвания можем да направим заключение, че поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент. Така че предстои да видим. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС съпредседателят на "Да, България!“ Божидар Божанов.

По думите му визията на "Да България!“ за бъдещето на България се базира на три основни приоритета: Първият е демонтиране на "корупционния модел на завладяната държава“, който се олицетворява от Борисов и Пеевски. Вторият е гарантирането на целостта на ЕС и на европейското бъдеще на България сред изключително динамичната геополитическа среда. И третият е развитие на конкурентната икономика на страната. "В момента да говорим за коалиционни партньори преди да е започнала кампанията, партиите да са определили къде стоят, какви са и така нататък, трудно може да се говори. Но ние трябва да преминем към режим на поставяне на ясни цели, с името на които да се правят някакви разумни компромиси,“ каза той, като допълни, че партията няма да промени позицията си, че в Украйна е нужен траен и справедлив мир.

Пренаписването на Изборния кодекс е поредното безобразие на управляващата коалиция, които според гостът вече са загубили легитимност да променят изборните правила толкова фундаментално. "Влизайки вече на техническо ниво, два месеца преди изборите да сменим изборната технология с такава, която не е виждана, не е тествана и не е използвана в България никога, е доста абсурдно,“ смята Божанов, като обясни, че трябва да бъде предвиден нормален процес за тестване на машините. Също така според него предложението за връщането машинния протокол би било стъпка в правилната посока. "Виждам, че партиите, които са на границата на бариерата за влизане в следващия парламент, се опитват малко да чуят и избирателите какво искат и да не изпълняват директно всяко разпореждане на Пеевски“.

Божанов обясни също, че ПП-ДБ не подкрепя законопроектите на ГЕРБ и Пеевски за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, тъй като те са преписани един от друг и техният проектозакон е концептуално сбъркан. "България в някакъв момент може да бъде в наказателни процедури от ЕК, ако се приеме този закон. Те просто искат да си преместят и по пътя може би да заметат т.нар. оперативни дела или компроматите. Нашето предложение по тази линия е да бъде направен преглед на всички тези оперативни дела и да се види кои от тях имат реално стойност за разследване на корупция, кои от тях реално преследват престъпления и кои са просто откровени компрометиращи факти,“ обясни гостът и добави, че също са внесли законопроект, който да закрие комисията в сегашния вид, но на нейно място да се създаде една много по-фокусирана, много по-малка "и най-важното комисия, която не е бухалка“.


Още по темата: общо новини по темата: 158
19.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Обяви на брокери предлагат гаражи, цените достигат до 50 000 евро...
11:27 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазар...
10:48 / 19.01.2026
Експерт от НАП: Установихме 291% увеличение на цените във фризьор...
09:58 / 19.01.2026
"Евро", "безобразие и "мършляк" са сред знаковите думи за 2025-а ...
09:33 / 19.01.2026
Работниците на голямо предприятие на протест
11:07 / 19.01.2026
Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с л...
09:14 / 19.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Нови протести в Иран
БК Академик Пловдив
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: