Божидар Божанов: Може би две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент

© Винаги балансите се променят след избори, особено сега от последните статистически проучвания можем да направим заключение, че поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент. Така че предстои да видим. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС съпредседателят на "Да, България!“ Божидар Божанов.



По думите му визията на "Да България!“ за бъдещето на България се базира на три основни приоритета: Първият е демонтиране на "корупционния модел на завладяната държава“, който се олицетворява от Борисов и Пеевски. Вторият е гарантирането на целостта на ЕС и на европейското бъдеще на България сред изключително динамичната геополитическа среда. И третият е развитие на конкурентната икономика на страната. "В момента да говорим за коалиционни партньори преди да е започнала кампанията, партиите да са определили къде стоят, какви са и така нататък, трудно може да се говори. Но ние трябва да преминем към режим на поставяне на ясни цели, с името на които да се правят някакви разумни компромиси,“ каза той, като допълни, че партията няма да промени позицията си, че в Украйна е нужен траен и справедлив мир.



Пренаписването на Изборния кодекс е поредното безобразие на управляващата коалиция, които според гостът вече са загубили легитимност да променят изборните правила толкова фундаментално. "Влизайки вече на техническо ниво, два месеца преди изборите да сменим изборната технология с такава, която не е виждана, не е тествана и не е използвана в България никога, е доста абсурдно,“ смята Божанов, като обясни, че трябва да бъде предвиден нормален процес за тестване на машините. Също така според него предложението за връщането машинния протокол би било стъпка в правилната посока. "Виждам, че партиите, които са на границата на бариерата за влизане в следващия парламент, се опитват малко да чуят и избирателите какво искат и да не изпълняват директно всяко разпореждане на Пеевски“.



Божанов обясни също, че ПП-ДБ не подкрепя законопроектите на ГЕРБ и Пеевски за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, тъй като те са преписани един от друг и техният проектозакон е концептуално сбъркан. "България в някакъв момент може да бъде в наказателни процедури от ЕК, ако се приеме този закон. Те просто искат да си преместят и по пътя може би да заметат т.нар. оперативни дела или компроматите. Нашето предложение по тази линия е да бъде направен преглед на всички тези оперативни дела и да се види кои от тях имат реално стойност за разследване на корупция, кои от тях реално преследват престъпления и кои са просто откровени компрометиращи факти,“ обясни гостът и добави, че също са внесли законопроект, който да закрие комисията в сегашния вид, но на нейно място да се създаде една много по-фокусирана, много по-малка "и най-важното комисия, която не е бухалка“.