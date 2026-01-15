ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Божидар Божанов: Изборите през 2021 година бяха най-честните!
Според Божанов КПК в настоящия си вид не изпълнява ефективно функциите си и следва да бъде закрита. Той отправи и призив към ГЕРБ да подпишат искането за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.
По думите му разследващите функции трябва да преминат към следствието.
"Много важно: оперативните дела, които според проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, да минат през комисия, която да установи дали има компромати, използвани само за шантаж, или материали, които могат да послужат за наказателно преследване", заяви той и обяви, че случаите, по които работи в момента КПК ще бъдат разпределени на други институции.
Божанов коментира и темата за машинния вот ден след като вчера се проведе протест с искане за 100% гласуване с машини на предстоящите предсрочни избори.
"Машините за гласуване не могат да бъдат манипулирани", каза той.
"Ние призовахме ЦИК да направи публично тестване на машините, който твърди, че може да го манипулира, да отиде и да го покаже", допълни и обяви, че изборите през 2021 година са били най-честните.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1061
|предишна страница [ 1/177 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Управител на аптека: Около 40-50 евро е един пълен курс за лечени...
10:22 / 15.01.2026
Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планинит...
10:44 / 15.01.2026
Най-популярният брокер в България подарява апартамент в Пловдив
10:00 / 15.01.2026
НС реши: Лихвата по кредитите за студенти пада
10:03 / 15.01.2026
Сдружението за достъпна и качествена храна: До 10% от храните са ...
09:50 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS