|Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
Божанов коментира и вчерашното интервю на Румен Радев в "Панорама". "Все още не чуваме достатъчно ясни позиции от Румен Радев. Повечето изказвания са такива, че да се харесат на максимално много хора – без всъщност да се заема конкретна позиция. Трудно, например, олигархията може да се бори само със слогани, въпросът е в конкретиката. От години ние показваме реални действия в тази посока“, каза той.
"В тази кампания ще продължаваме да заявяваме много ясно къде стоим. Ние сме тези, които ще гарантират, че България ще бъде в сърцето, а не в периферията на Европа“, допълни Божанов.
Според народния представител, всички кандидат служебни премиери, с изключение на Андрей Гюров, са видимо свързани с желанията на Пеевски. "Решението ще бъде на президента Йотова, но който и да бъде избран, той или тя следва сам, без никакви условия, да избере своя състав на Министерски съвет“, подчерта съпредседателят на "Да, България“.
Той заяви пред NOVA NEWS, че същинските преговори с "Продължаваме Промяната" не са стартирали, но подчерта, че Националният съвет на "Да, България“ е направил предложение в листите за кандидат-депутатите да няма "ваши и наши“. "Вместо партийни квоти, да заложим на хора, които могат да привличат подкрепа, хора с опит и ясни каузи. Листите са инструмент, с който да покажем кои сме и за какви приоритети се борим“, категоричен беше Божанов.
