Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик

"Борисов може да се върти като пумпал – може да прави "Турски поток", т.е. "Руски поток", след това да се прави на евроатлантик. Може да подпише Борда за мир с Орбан и след това да се снима с канцлера Мерц, докато се кълне в европейското единство. Но и Европа, и българските граждани виждат ясно, че ГЕРБ загуби европейския си облик." Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по повод изявленията на Борисов от Загреб, където се провежда среща на Европейската народна партия.



Божанов коментира и вчерашното интервю на Румен Радев в "Панорама". "Все още не чуваме достатъчно ясни позиции от Румен Радев. Повечето изказвания са такива, че да се харесат на максимално много хора – без всъщност да се заема конкретна позиция. Трудно, например, олигархията може да се бори само със слогани, въпросът е в конкретиката. От години ние показваме реални действия в тази посока“, каза той.



"В тази кампания ще продължаваме да заявяваме много ясно къде стоим. Ние сме тези, които ще гарантират, че България ще бъде в сърцето, а не в периферията на Европа“, допълни Божанов.



Според народния представител, всички кандидат служебни премиери, с изключение на Андрей Гюров, са видимо свързани с желанията на Пеевски. "Решението ще бъде на президента Йотова, но който и да бъде избран, той или тя следва сам, без никакви условия, да избере своя състав на Министерски съвет“, подчерта съпредседателят на "Да, България“.



Той заяви пред NOVA NEWS, че същинските преговори с "Продължаваме Промяната" не са стартирали, но подчерта, че Националният съвет на "Да, България“ е направил предложение в листите за кандидат-депутатите да няма "ваши и наши“. "Вместо партийни квоти, да заложим на хора, които могат да привличат подкрепа, хора с опит и ясни каузи. Листите са инструмент, с който да покажем кои сме и за какви приоритети се борим“, категоричен беше Божанов.