Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
Автор: Теодора Патронова 14:47Коментари (0)510
©
Най-малко 64 хиляди камери за видеонаблюдение в България са достъпни през интернет - това показа бърза справка в специализираната платформа Shodan. 64 хиляди камери само от двете най-популярни марки, които всеки начинаещ хакер може да опита да пробие - през известни уязвимости, през несменени пароли по подразбиране или през елементарни пароли за налучкване. Това заяви председателят на "Да, България“ Божидар Божанов относно скандала с изтекли в сайтове за възрастни видеозаписи от салони за красота и гинекологични кабинети.

"Тази справка трябваше да я е направила някоя институция. И вече да се е свързала с интернет доставчиците, за да могат те да предупредят клиентите си за риска, който създават за себе си и за своите клиенти (ако имат такива), позволявайки достъп до камерите си през интернет. Най-подходящата институция е Комисията за защита на личните данни, но там председателят вероятно още учи какво е "бисквитка", обърна внимание Божанов.

"Когато институциите са в разпад, защото от тях се търси единствено изпълнение на политически поръчки, дори сравнително прости действия като горното не се случват. Ние ще предприемем всички възможни действия, за да бъде повишено нивото на киберсигурност, така че гражданите да са много по-спокойни за неприкосновеността на личното си пространство", подчертава той.


Още по темата: общо новини по темата: 19
06.02.2026 Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск 
06.02.2026 Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, където е недопустимо, откажете услугата!
05.02.2026 Пациентка на гинеколога д-р Венелин Иванов: От дни живея в страх и
несигурност
05.02.2026 Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02.2026 Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е освободен. Кабинетът работи
05.02.2026 СРП: Клиповете от АГ кабинети в София идват от IP адреси извън ЕС
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
12:28 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
10:51 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се из...
10:21 / 06.02.2026
10:21 / 06.02.2026
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, ...
10:23 / 06.02.2026
10:23 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става...
10:22 / 06.02.2026
10:22 / 06.02.2026

