Борисов за Ердоган: Кaжи му "Aгo!", дa му cтaнe дрaгo! Взeл cъм и eфeндитo - Вeжди Рaшидoв

Одобрявате ли преместването на община Пловдив в нова сграда?

Не, сградата в центъра е знакова!

Да, в бившата сграда на БНБ в края на Главната!

Да, но само в нова и модерна сграда в центъра на Пловдив!

Да, но само ако се изгради нов административен център в Гладно поле!

Да, където и да е