Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе тричасова среща с представители на младежката организация на партията от Пловдив и областта, за да обсъди ролята им в обществения живот на страната. На разговорите присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кметът Владимир Темелков, информира Plovdiv24.bg.

По време на разговорите лидерът на партията и младите специалисти са разисквали възможностите за противодействие на манипулациите и изкривяването на фактите в общественото пространство посредством AI.

Бойко Борисов изрази увереност в способностите на младежите да защитават аргументирано своите позиции и да се утвърждават като лидери на мнение. Основен фокус на срещата бе поставен върху разширяването на доверието към политическата организация чрез привличане на кадри от всички професионални сфери.

Сериозно внимание бе отделено на комуникацията в социалните мрежи и влиянието им върху избирателите по време на последния парламентарен вот. Според Борисов AI е едновременно мощен инструмент за развитие и сериозен риск заради потенциала му за мащабна дезинформация.

По думите му младите хора трябва да бъдат активен коректив при опити за манипулация на общественото мнение. Този диалог е част от стратегията на ГЕРБ за укрепване на лидерските позиции сред новите поколения.