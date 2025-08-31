ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат
Автор: Илиана Пенова 20:27Коментари (0)286
©
Благодарим на Урсула фон дер Лайен, че ни подкрепи в процеса по изграждане на Европейския банков съюз, пълноправното ни членство в Шенген, присъединяването ни към еврозоната, както и за това, че позволи на Европейската комисия да преговаря за Плана за възстановяване, който беше блокиран в продължение на четири години. Сега, изпълнявайки всички поети ангажименти, очакваме да получим и средствата по този план. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот, където се намира в момента и Борисов.

Той заяви, че е щастлив да посрещне председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и комисаря по отбрана Андрюс Кубилиус във Вазовските машиностроителни заводи.

"Предвижда се изграждането на два завода – един във ВМЗ–Сопот и един в смесено предприятие. Два за производство на 155-милиметрови боеприпаси. Освен това ще бъде създаден и отделен завод за най-новия и съвременен барут", заяви той.

"На всички, които протестират, трябва да е ясно, че от десетилетия в България се произвеждат снаряди и оръжия, и то с единствената цел – да се гарантира отбраната на страната ни", казо още лидерът на ГЕРБ.

"Ако сега не се възползваме от "Save" механизъма, след няколко години това производство няма да има за къде да отива. Хиляди работни места, които ще се отворят, са заради това, което в момента се случва. Всички сме за мир категорично, но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат. Ще пазим правителството, за да се случат тези проекти", заяви Борисов.



Още по темата: общо новини по темата: 23
31.08.2025 Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България
31.08.2025 Костадин Костадинов пред Plovdiv24.bg: Урсула ще трябва да влезе през задния вход като мишка
31.08.2025 Напрежението в Сопот ескалира, дъждът не спря протестиращите
31.08.2025 Протест пред ВМЗ - Сопот
31.08.2025 Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
14.08.2025 "Военният град" край Кабиле ще глътне около 50 млн. евро
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Костадин Костадинов пред Plovdiv24.bg: Урсула ще трябва да влезе ...
18:23 / 31.08.2025
Урсула фон дер Лайен пристигна на летище "Пловдив"
17:58 / 31.08.2025
Само за седмица потребителската кошница с основни стоки е поскъпн...
17:41 / 31.08.2025
Красимира има нужда от помощ, за да бъде с децата си
17:43 / 31.08.2025
Напрежението в Сопот ескалира, дъждът не спря протестиращите
17:21 / 31.08.2025
Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна
16:57 / 31.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Колективната отбрана на Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: