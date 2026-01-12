ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Правителството беше добро, но беше много тихо
По думите му имат абсолютното основание, след всичко направено от тях, да направят заявка, че искат да продължат да управляват.
"Модерно е всички да казват: "Ако гласувате само за мене, ние ще направим, какво - не се знае, но ще направим нещо". Ние ще направим същата заявка. Радев имаше цялата еднолична власт няколко години", допълни Борисов.
Той призова за "пълна мобилизация преди изборите, както и "самочувствие - не самонадеяност и пъчене, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи".
Лидерът на ГЕРБ коментира и кризата с боклука в София: "Жалко, защото тази зараза, тези болести вървят по всички, не подбират от коя партия си" и допълни, че са предложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал.
