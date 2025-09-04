Борисов: Не знам Китай да е обявен за вражеска държава

© Булфото Всяка партия си има свои лидери и политика. Доколкото знам Зафиров е бил там като лидер на партия. Аз не се меся никога в работата на други партии. Освен това не знам Китай да е обявен за вражеска държава. БСП бяха в коалиция с ПП-ДБ. Асен Василев "работи много добре с Китай и според него с Китай трябва да се работи. Това каза днес в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с посещението на Атанас Зафиров в Китай.



"По същата логика Путин беше на посещение в САЩ с президента Тръмп. Поради липса на мотиви да се шуми се използва всеки повод да се определя евроатлантическата ориентация", каза още Борисов.



Той уточни, че ГЕРБ не е изпращал свои представители на визитата в Пекин заради несъгласие с някои от присъстващите държавни лидери. Той подчерта, че никой не може да спре лидер на партия да отида на посещение някъде.



"За мен САЩ са били, са и винаги ще бъдат най-големият партньор на Европа и за разлика от вас аз се съобразявам с избора на американските граждани“, каза той.



Относно протестите:



"Всички са вече професионално протестиращи. Протестите ме притесняват, когато съм премиер. Сега даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш що не работят тия там", каза Борисов.



На въпрос срещу какво би протестирал той каза: срещу завладяната държава.