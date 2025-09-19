Борисов: Колко време президентът се гаври с правителството?

© Bulfoto Правителството е на България. То не на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, нито на БСП. Без ГЕРБ не може да има правителство сега. Стоим в него, защото нищо по-добро от това не мога да измисля. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.



"Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите - месеци, месеци. Да върнем времето по време на сглобката - една година еднолично назначени служби от Румен Радев. Ако бях премиер, щях да отида да се разбера с него. Много пъти съм го казвал, но не съм", каза той.



Според Борисов правителството "буксува", защото няма титуляри на службите или са еднолични назначени.