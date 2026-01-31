Борисов: ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата

© Facebook С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн “Райнметал“ и България, отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи. Той участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП).



Борисов заяви, че е водил разговор с канцлера на Германия Фридрих Мерц като подчерта, че двамата са се обединили около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и, че ще утвърди двете страните като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия.



"Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места. Информирах канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата", написа той. Лидерът на ГЕРБ заговори и за предстоящите предсрочни избори:



"По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване", написа още той.



"По време на разговора подчертах пред канцлера Мерц, че ГЕРБ винаги е координирала политиките си във всички сфери с най-успешните практики на Германия. За нас Германия е стратегически съюзник, водещ икономически партньор и ключов фактор за стабилността и развитието на Европейския съюз. Ще продължим да работим за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферите на икономиката, сигурността, енергетиката и иновациите'', заключи депутатът.