Бойко Борисов с критика към Пеевски, сравни го с "ранния Борисов"
Автор: Елиза Дечева 16:18Коментари (0)209
© Plovdiv24.bg
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-малко самонадеяност в говоренето и отправи критики към лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който се нарече вчера "гарант". 

Борисов определи поведението на Пеевски като това на "ранния Борисов" през 2003-2004 година. "Моето самочувствие тогава беше на самодостатъчност", добави той. 

"Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже. Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив.

Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Всички тук в парламента са млади момчета, млади в политиката, но когато самочувствието се превърне в самонадеяност в политиката, е много опасно. Аз го научих по трудния начин, години наред, и се поправих", обясни лидерът на ГЕРБ.



