Бойко Борисов се появи на необичайно място, разгледа производството на "камикадзе дрон"

© Бойко Борисов разгледа производството на т.нар. "камикадзе дрон". Той се появи в Самоков - в една от големите български оръжейни фирми - "Самел-90" АД.



Фирмата е специализирана в производството на бронирани бойни машини, дронове и военни електронни изделия. Заедно с лидера на ГЕРБ бе и министърът на отбраната Атанас Запрянов.



От завода обясниха на Борисов, че капацитетът на производство на "камикадзе дроновете" е към този момент по 50 на месец.



"Ако имаме инвестиция, може да го направим и 150 на месец", обясниха му домакините.



Борисов каза: "И руснаците, и украинците казват, че по 300 пускат". Производителите уточниха, че този тип дронове развиват скорост до 200 км/ч.



