|Бойко Борисов към Манфред Вебер: България отбеляза сериозен икономически напредък
Борисов е подчертал също, че през мандата на правителството "Желязков" България е успяла да завърши своята европейска интеграция като страната ни окончателно е станала част от Еврозоната и Шенген.
"Уверих Манфред Вебер, че като външна граница на ЕС България изпълнява отговорно ролята си в опазването на сигурността на целия Съюз. Защитата на външните граници не е национална, а общоевропейска отговорност, която изисква реална солидарност, повече ресурси и засилено сътрудничество между държавите членки. В контекста на новите приоритети на ЕНП за 2026 г. двамата с Манфред Вебер се обединихме около извода, че Европа се нуждае от още по-ефективни мерки за противодействие на нелегалната миграция, както и справяне с нарастващите рискове за сигурността като хибридните заплахи, трафика на хора и трансгранична престъпност", допълва лидерът на ГЕРБ.
Борисов посочва, че по време на разговора категорично е подкрепил и позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО.
"В същото време трябва едновременно да повишим максимално конкуретноспособността на Съюза и да намали зависимостта му, както и да намали бюрокрацията и да инвестираме в иновации", казва още той.
