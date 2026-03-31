Честно и по същество за бъдещето на технологичната индустрия в България. За това говорихме по време на срещата ни с БРАИТ. Истината е проста – технологиите вече не са просто сектор. Те са икономиката. Който инвестира в тях – расте. Който се бави – остава назад. От ГЕРБ не се бавим! Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.
Борисов заяви, че в последното от ГЕРБ са направили "реални стъпки".
"Развихме капиталовия пазар и въведохме данъчни стимули за инвестиции в иновации. Това не са обещания, това вече работи", написа той и посочи какви са конкретните ангажименти на партията:
Увеличаваме инвестициите в наука и иновации;
Разширяваме данъчните облекчения за изследвания и разработки;
Свързваме бизнеса с науката – с реални центрове и технологичен трансфер;
Развиваме изкуствения интелект и изчислителната инфраструктура в България;
Създаваме условия за повече инженери и висококвалифицирани кадри;
"Даваме шанс на хората да се преквалифицират и да влязат в дигиталната икономика. И нещо много важно – махаме пречките - по-малко бюрокрация, по-бързи процедури, повече сигурност за инвеститорите. Нашата цел е ясна - България да не догонва, а да води. Ние можем и го правим", заключи лидерът на ГЕРБ.
Още по темата
/
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.