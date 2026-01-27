Бойко Борисов: Имам един грях

© Гренландия е на Дания, има международно право. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първата част на интервюто с журналиста Мартин Карбовски.



Разговорът започна с т.нар. "блиц въпроси", зададени от зрители на Youtube канала на Карбовски. На въпрос защо България е единствената членка на Европейския съюз, която има визов режим със Съединените американски щати, Борисов отговори:



"Ако си спомняте през 2019 година президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че визите за България ще паднат. Тогава обаче и той падна, и ние паднахме. Тази година отказът за визи за България е 5%- изпълняваме всички критерии, вече сме в Шенген и просто малко време не ни стигна, но аз се надявам тази година да паднат визите".



"Аз нямам грехове. Имам един грях, че направих така, че българите да карат безплатно по магистралите - в цял свят са платени", каза той.



"Русия не е враг на България. Ние имаме историческа памет, но когато нападнат една държава, по-слаба, това е отвратително нещо. За това вълшебната дума, която определя подкрепата ми към Тръмп, е думата мир. Този мир е нещото, което за мен е свещено", каза Борисов.



"Откога да подпишеш с президента на САЩ в България се счита за нещо лошо?", попита Борисов по отношение на решението на премиера в оставка Росен Желязков да подпише с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа и допълни:



"Смятай докъде съм изкривил психиката на българия с успехите ни във външната ни политика, че хейтърите да кажат, че са ни сбъркали с Белгия или, че Лукашенко (бел. ред. Александър Лукашенко, президентът на Беларус) е седнал до Желязков, а това беше президентът на Азербайджан", каза лидерът на ГЕРБ и заяви, че според него това е умишлена грешка.



Борисов сподели, че е получавал "голям натиск от Европа" България да приеме "много мигранти".



"Аз удържах. Тогава казах, че нашата демография е такава, че ако вкарам 200-300 хиляди мюсюлмани, те ще я променят изцяло. Нямам нищо против тях, в ГЕРБ имаме мюсюлмани, но за нас това е критично, ние сме малка държава. И така направихме границата, че да не влизат нелегални мигранти", каза той.