ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Близо 200 000 човека подписаха петицията за кучето Мая!
Автор: Илиана Пенова 18:56Коментари (0)209
© Facebook
Вече близо 20000 човека подписаха петицията срещу насилието над животни. Повод за нея е смъртта на кучето Мая, което бе прегазено от специализант във ВМА в столичния квартал "Разсадника“. 

Граждани създадоха петиция, която се разпространява в социалните мрежи. Много обществени личности и организация застанаха срещу насилието върху животните и подкрепиха петицията.

"Фокус" припомня, че в неделя вечерта мъж, който е специализант във ВМА прегази кучето Мая, което живееше в столичния квартал "Разсадника“. От многократно разпространеното видео се вижда, че мъжът блъска кучето, слиза от колата, поглажда го, а след това отново преминава през агонизиращото животно. Пред полицията лекарят твърди, че случилото се е случайна маневра. Жители на квартала обаче разказват, че мъжът ги е молил случая да не се разпространява.

Живеещи в квартала разказват, че познават Мая от 14 години и тя винаги е била спокойна, добродушна и първи приятел на малки и големи. Местните са се грижели за Мая – тя си е имала къщичка и редовно са я хранели. Тази сутрин хората от квартала се събраха на мястото на инцидента, за да изразят възмущението си от случилото се, а гаражът на мъжа, прегазил кучето, осъмна с надпис "Убиец“. 

Граждани създадоха петиция, която се разпространяваше в социалните мрежи. Много обществени личности и организация застанаха срещу насилието върху животните.

Междувременно прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче.

Освен петицията се организират и два протеста срещу извършителя, които ще се проведат на 13.11 и 15.11 в София.

Петицията можете да видите тук.


Още по темата: общо новини по темата: 6
11.11.2025 Бащата на Сияна за убийството на кучето Мая: Извършено от лекар…Що за общество сме?
11.11.2025 Граждани организират протест срещу жестокостта към животните 
11.11.2025 Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
11.11.2025 Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
11.11.2025 Халваджиян: Лъжат, крадат и няма последствия, а ние спим, забравяме и не
питаме
10.11.2025 Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче
Мая






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НОИ с много важна новина за пенсиите
16:34 / 11.11.2025
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такив...
14:40 / 11.11.2025
България получава 438,6 млн. евро
14:13 / 11.11.2025
Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновгр...
13:46 / 11.11.2025
Гурбетчийка: Смених работата и за две години спестих 60 000 евро
13:04 / 11.11.2025
Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани ...
12:16 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Европейско първенство по волейбол 2026
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: