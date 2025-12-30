ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Близо 40 т недекларирани зеленчуци на митница "Капитан Андреево"
При първия случай на 19 декември 2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи, за превозваната стока – мандарини и нарове, от Турция за Украйна. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия в товарното помещение освен декларираната стока са установени 18 палета с недекларирани зеленчуци - домати, чери домати, краставици и чушки. Общото количество на недекларираните зеленчуци е 13 140,30 кг бруто тегло, а нето – 12 183,60 кг.
Няколко дни след това на 22 декември 2025 г. при проверка на други два товарни автомобила, отново превозващи по документи мандарини и нар от Турция за Украйна, са открити палети с касетки недекларирани зеленчуци. Установени са домати, чери домати, корнишони, чушки и тиквички с общо бруто тегло 29 651 кг, а нето – 27 706 кг.
На водачите на товарните автомобили – трима турски граждани, са съставени актове по Закона за митниците.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 ч. и 59 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
МФ: До ноември 2025 г. държавата събра 86,7% от предвиденото за г...
16:55 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
15:56 / 30.12.2025
Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната
15:55 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Среднощният обир в София: Заплашили продавачката с автомат "Калаш...
14:55 / 30.12.2025
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари!
14:07 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS