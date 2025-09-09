ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близки на Христина: Шести ден не може да я погребем, имаме съмнения, че прикриват нещо
Юлиян Здравков е сред близките на Христина. Той сподели, че тялото ѝ не може да бъде предадено на семейството, тъй като е обяснено, че трябва да се произнесе съдебна медицина. Очаква се то да бъде предадено в началото на тази седмица, допълни той.
Юлиян каза, че Марти още не е събуден, "има някакво подобряване, стимулират го да започне да преглъща". Лекарите са посочили, че събуждането може да отнеме оттук нататък седмица, но може и два месеца.
"Имаме съмнения, че се прикриват факти и обстоятелства, защото нещата се движат много бавно. Можем да направим сравнение с други нещастни случаи, виждаме разликата - например случаят в Русе", заяви пред NOVA Юлиян.
Той каза, че имат информация, че на мястото на инцидента в "Слънчев бряг" е имало хора, които са станали свидетели, но все още не са разпитани.
