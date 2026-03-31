Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:48 / 31.03.2026 20:48 / 31.03.2026

"Изчезнала е флашка с криптопортфейл на групата с най-малко 7 млн. долара. Това означава, че тези хора не са имали никакви финансови проблеми и няма причина да се събират и да им е писнало нещо. Хората трябва да знаят, че до пристигането на кемпера на "Околчица", от групата не са имали никаква причина да се самоубиват или да убиват някого". Това твърди бизнесменът и собственик на сайта BulNews Даниел Бузов в "Дискусионен форум с Велизар Енчев".



"Николай Златков е изтезаван, Александър Макулев е бит. Разследващите пуснаха версията как двамата са жертва на Ивайло Калушев и имало педофилска линия. Сега се оказва, че няма нито едно доказателство за това нещо", заяви още Бузов.