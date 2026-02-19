ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:37Коментари (1)828
©
Продължава поскъпването на услугите у нас, като според последните данни на НСИ увеличението общо е 5,1% на годишна база. При ресторантите и хотелите статистиката отчита инфлация от 9,2%.

Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов и хотелиерът Стоил Далевски смятат, чe Ирена Георгиева е добър избор за служебен министър на туризма.

"Най-големият проблем на туризма в България е, че държавата не гледа на него като приоритет. Много отдавна се борим да обясним какво е туризмът за България. Не сме успели да убедим държавниците, че туризмът заслужава много повече внимание", коментира Алибегов пред телевизия Bulgaria On Air.

Далевски подчерта, че имаме уникална природа, море, планина, страхотна столица, хотели и бази, но въпреки това "никой не ни обръща внимание".

"Никой не помисли за нас. Най-лошото е, че върви кампания, в която се казва, че сме увеличили цените. Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи", отчете Далевски.

Алибегов коментира, че никъде не се изнасят данни защо е нужно да има поскъпване.

"30% поскъпване на тока за бизнеса, 40% поскъпване на наемите, поскъпване на лихвите, вдигане на минималната работна заплата. Тези хора, които работят при нас, искат и те по-високи заплати. Ток, заплати, наеми - това са основните разходи в търговските обекти. В хотелиерството и в ресторантьорството работят най-много хора. За всичко са нужни ръчички", заяви той. 

Далевски отбеляза, че промишлената вода в Слънчев бряг последните две години е поскъпнала с 40%.

"Никой не се съобразява, че всичко се вдига и накрая се прави фиксация в медиите за бизнеса", посочи Алибегов.

Далевски е на мнение, че е необходим по-строг контрол и не трябва да се внушава, че сме скъпа дестинация и цените се вдигат за собствена изгода.

 

 

 








baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 26 мин.
0
 
 
Хубаво се борите да обясните какво е туризмът за България, но докато няма нужното качество на услугите ви, а цените растат - държавата няма какво да се намесва. Вие, двата бранша сте с уникално високи надценки, но със съмнително или ниско качество на услугите. И в заведенията - качество на готвачи, сервитьори и др., така и в туризма. Стига сте ревали, ами като искате просперитет - вдигнете качество и свийте надценките! Това държавата няма да ви го свърши. Ама, пуста алчност.. карате я по инерция. Не, няма да стане!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

