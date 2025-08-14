ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Предупреждението е на Стойко Кировски, собственик на фирма за производството на плодово-захарни консерви и председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.
Пред БНР той отбеляза, че бизнесът им зависи от суровината, работната ръка и пазарите.
Пазарите за нас бяха най-силни, когато изнасяхме сериозни количества консерви за Русия, спомни си той, като уточни, че тогава производството на консерви у нас е било близо 900 хил. тона годишно. Сега обаче е 6 пъти по-малко - до около 150 хил. тона. На базата на този нисък спад, ние започнахме да произвеждаме все по-малко и по-малко, обясни Кировски.
"Европа е с 3 пъти повече население от Русия, но имиджът на българските стоки в Европа е много нисък. Не ни обичат много европейците. Работим с Европа, но с техни брандове. Никой не иска нашите брандове там. Вдигаме имиджа на европейските марки, но нас никой не ни познава. Нямаме сили сами като бранш да се промотираме в Европа. С това държавата може да ни помогне", призова Стойко Кировски и изтъкна, че качество на българската стока е много високо.
Той отбеляза и спада на производството на плодове и зеленчуци.
По думите му българският пазар е изключително затворен:
"Над 70% от пазара е в ръцете на търговските вериги, които ни притискат изключително много за цени. Работим с минимални печалби от 3 до 5%. Ние пък натискаме производителите на плодове и зеленчуци и започват да се отказват един по един. Нашият бранш е забравен от държавата".
Внасяме много суровини от цял свят, изтъкна Кировски. Според него обаче това противоречи на логиката за нормален бизнес. "Нямаме ли местна суровина и местни работници, които да я произведат, бизнесът малко по малко умира", предупреди той и добави мнението си:
"Държавата трябва да реши дали нашият сектор е приоритетен или не. Ако той е приоритетен, трябва да намерят начин да подпомогнат земеделските производители".
Около 2000 души са заети в нашия бранш, изчисли Кировски, като отбеляза, че това са участващите в тяхната браншова организация фирми.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Чужденец с лека рана чака 100 минути в Спешното, после нападна ле...
18:37 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
17:57 / 14.08.2025
"Военният град" край Кабиле ще глътне около 50 млн. евро
17:59 / 14.08.2025
Почина режисьорът Иван Иванов
17:30 / 14.08.2025
Семейство от Пловдив пометено от АТВ на морето, майката и 3 деца ...
17:41 / 14.08.2025
Българите ще пътуват без виза до екзотична държава
17:23 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS