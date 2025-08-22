Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения

© Хотелиери от Слънчев бряг обмислят протест заради липсата на ред и законност в най-големия български морски курорт, който е 75% държавна собственост. Това заяви пред БНР Бургас заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов.



По думите му, в комплекса цари пълен хаос – по пешеходните алеи се движат каруци с животинска тяга, електрически тротинетки и АТВ-та, а транспортната схема е объркана:



"Не може всичките ни улици да миришат на конски изпражнения. Няма ред и законност. В Слънчев бряг и полицията не работи. Никой не санкционира нарушенията – качват се хора без документи в електрически автомобили и не спазват никакви правила“, подчерта пред БНР Налбантов.



Той посочи, че проблемът е в устройството на курорта, който на практика не е подчинен нито на държавата, нито на община Несебър:



"Слънчев бряг е нито риба, нито рак. Плащаме данъци, но не получаваме услуги, защото на община Несебър е забранено да се грижи за комплекса. Генерираме 70% от данъците от туризма, но тези средства не се връщат по предназначение.“



Хотелиерите настояват курортът да премине към община Несебър, за да може да се въведе ред. Те ще настояват за среща с премиера и председателя на парламента, за да представят проблемите и да поискат конкретни мерки.



Според Налбантов в момента Слънчев бряг е пълен с туристи – основно от Румъния, Полша, Молдова и други източноевропейски страни, както и по-малко от Германия и Великобритания. Въпреки това сезонът не е по-добър от миналата година заради "драстичното увеличение на цените на всичко“.



Хотелиерът определи като манипулация публикациите за замърсено море в началото на лятото:



"Имаме най-чистото море, доказано от Европейската комисия. Но два месеца наред се разпространяваха неверни твърдения. Въпреки това туристите идват – нашите природни дадености са уникални.“



Хотелиерите планират протест, който ще бъде съобразен със сезона, така че да не се пречи на туристите.



"Ще поканим министър-председателя да дойде на място или ние ще отидем при него, но такъв разговор трябва да се проведе. Искаме само ред и порядък в курорта“, заяви Веселин Налбантов.



Днес ще стане ясно дали ще бъде насрочена среща с Министерството на туризма, на която да се обсъдят мерки за осигуряване на спокойствието и сигурността в Слънчев бряг. Целта е да се избегнат нови инциденти като тези от последната седмица – с прегазени пешеходци и загинало дете в морето край Несебър.