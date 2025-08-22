ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59Коментари (1)1005
©
Хотелиери от Слънчев бряг обмислят протест заради липсата на ред и законност в най-големия български морски курорт, който е 75% държавна собственост. Това заяви пред БНР Бургас заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов.

По думите му, в комплекса цари пълен хаос – по пешеходните алеи се движат каруци с животинска тяга, електрически тротинетки и АТВ-та, а транспортната схема е объркана:

"Не може всичките ни улици да миришат на конски изпражнения. Няма ред и законност. В Слънчев бряг и полицията не работи. Никой не санкционира нарушенията – качват се хора без документи в електрически автомобили и не спазват никакви правила“, подчерта пред БНР Налбантов.

Той посочи, че проблемът е в устройството на курорта, който на практика не е подчинен нито на държавата, нито на община Несебър:

"Слънчев бряг е нито риба, нито рак. Плащаме данъци, но не получаваме услуги, защото на община Несебър е забранено да се грижи за комплекса. Генерираме 70% от данъците от туризма, но тези средства не се връщат по предназначение.“

Хотелиерите настояват курортът да премине към община Несебър, за да може да се въведе ред. Те ще настояват за среща с премиера и председателя на парламента, за да представят проблемите и да поискат конкретни мерки.

Според Налбантов в момента Слънчев бряг е пълен с туристи – основно от Румъния, Полша, Молдова и други източноевропейски страни, както и по-малко от Германия и Великобритания. Въпреки това сезонът не е по-добър от миналата година заради "драстичното увеличение на цените на всичко“.

Хотелиерът определи като манипулация публикациите за замърсено море в началото на лятото:

"Имаме най-чистото море, доказано от Европейската комисия. Но два месеца наред се разпространяваха неверни твърдения. Въпреки това туристите идват – нашите природни дадености са уникални.“

Хотелиерите планират протест, който ще бъде съобразен със сезона, така че да не се пречи на туристите.

"Ще поканим министър-председателя да дойде на място или ние ще отидем при него, но такъв разговор трябва да се проведе. Искаме само ред и порядък в курорта“, заяви Веселин Налбантов.

Днес ще стане ясно дали ще бъде насрочена среща с Министерството на туризма, на която да се обсъдят мерки за осигуряване на спокойствието и сигурността в Слънчев бряг. Целта е да се избегнат нови инциденти като тези от последната седмица – с прегазени пешеходци и загинало дете в морето край Несебър.


Още по темата: общо новини по темата: 686
22.08.2025 НИМХ: Преминава студен атмосферен фронт, очаквайте бури и градушки
22.08.2025 Проф. Георги Рачев: Днес в 12 часа започва!
21.08.2025 НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
21.08.2025 Тези кадри от днес следобед не са от границата ни с Гърция
21.08.2025 Черен ден! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете
21.08.2025 Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
предишна страница [ 1/115 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И вие го превърнахте в чалга кочина.Основно туристите са български,румънски и молдовски роми и тук там някой пиян англичанин на социални помощи.Прекръстете го на Джипси биич
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Промяна в тенденциите при онлайн измамите
22:42 / 21.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:23 / 21.08.2025
Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни
21:43 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:44 / 21.08.2025
Хампарцумян: Селяндурщина - скъпи коли пред панелки! Правят го по...
20:06 / 21.08.2025
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
19:58 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Лято 2025
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: