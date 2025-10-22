ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивши депутати от ИТН и "Величие" създадоха нова партия
Начело на партията застава бившият народен представител от "Има такъв народ" Росен Кирилов Димов, който беше депутат в в 46-ото Народно събрание. Тогава ИТН станаха първи, но не успяха да съставят правителство.
Друго познато лице, което в партията е бивша депутатка "Величие" и ИТН Виктория Василева. Тя е бивш депутат в няколко парламента.
Основните цели пред ПП "ИМА СМИСЪЛ!", които се посочват в устава на партията са:
-Демократично представителство на основата на многопартийна система, установена чрез провеждане на честни и прозрачни избори от професионална изборна администрация, както и ясни и открити профили на партийните субекти;
-Преодоляване на изборната апатия и практическия отказ на гражданите от участие в изборния процес, чрез честен и откровен диалог с избирателите и поемане на ангажимент за реална политика с реално постигнати резултати и срокове;
-Утвърждаване на върховенството на правото в три главни насоки:
ефективно противодействие на корупцията, приемане и прилагане на качествено законодателство и справедлив и бърз съдебен процес; Осигуряване и защита на независимостта на страната в динамичната и сложна среда на сигурност чрез адекватно управление на рисковете, свързани с отбраната и предотвратяване на заплахите свързани с военните конфликти и миграцията
