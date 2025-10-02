ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивша мормонска църква стана бардак, красиви българки проституират за съмнителен мъж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:02
©
Бившата църква на мормоните на красивата емблематична за Пазарджик крайостровна улица "Георги Герасимов" поне от две години е превърната в публичен дом, а срещу експастора Елисавет Гангов, като собственик на голямата 4-етажна къща, е образувано досъдебно производство и му е предявено обвинение, научи "Знаме". Гангов е отдал под наем части от голямата сграда на мъж от ромски произход с инициали Я. Я., а той от своя страна пуска там красиви и интелигентни етнически българки, които продават плътта си срещу заплащане.

Въпреки че още от пролетта на 2024 година срещу Гангов е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура-Пазарджик, институциите периодично правят проверки на гостоприемната къща.

В сряда служители на "Криминална полиция" и "Икономическа полиция" съвместно с инспектори от ТД НАП отново бяха пред къщата. Натъкнаха се обаче на заключени врати, а следа нямаше и от беемвето на наемателя Я. Я.

След като проверяващите се свързаха със собственика, бяха допуснати в къщата и констатираха, че помещенията са празни. Обезлюдяването явно е вследствие на поредната публикация във Фейсбук за бардака в социалните мрежи. В интернет бяха свалени и обявите "Нова в вашия град Пазарджик, кв. "Вароша", в които девойки, снимани пред синьо-белите стени на стая в къщата, предлагат класически, анален, орален и групов секс, френска любов без презерватив, кунилингус и анилингус, играчки, строга господарка, влизане в роля и т.н.  На тях е изписан телефон, който "случайно" съвпада с телефона на наемателя Я. Я.

Пред бялата къща на уличката с къщата-музея Георги Герасимов се извиват опашки от мъже, предимно от ромски произход, често надрусани, пияни или и двете, за да се възползват от предлаганите услуги. На уличката всяка вечер до късно играят деца, а живеещите в съседство отлично знаят за какво става въпрос. Някои се страхуват да подадат сигнали, а други са го правили, но твърдят, че нямало смисъл, защото МВР пасувало. Това всъщност не е така.

"Колегите са работили по сигналите, но и без сигнали, и без периодично темата да се коментира във Фейсбук, системно се правят проверки съвместно с други институции", коментира говорителят на ОД МВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

"Именно в резултат на работата на колегите въпросната сграда е затворена като къща за гости, а спрямо собственика, който впоследствие е отдал помещения под наем, е образувано досъдебно производство. И вчера екипи на "Криминална полиция" и "Икономическа полиция" бяха на място за поредната проверка и тя със сигурност няма да е последната", допълни Стоянов.

Районният прокурор Борис Петков заяви, че има образувано обвинение по случая.

"Собственикът на имота е привлечен като обвиняем по чл. 155, ал. 2 от Наказателния кодекс през пролетта на 2024 година. Спрямо него е взета мярка за неотклонение "подписка". В най-скоро време досъдебното производство ще бъде приключено и вкарано в съдебна зала", приключи темата шефът на Районната прокуратура.

Член 155 (2) от НК гласи, че "който предоставя систематически помещение на различни лица за полови сношения или блудствени действия, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от 1000 до 5000 лева. Елисавет Гангов е бивш кандидат за депутат и общински съветник от различни формации (сега не участва в листите за частични местни избори), автор на книги. През втората половина на 90-те в продължение на много години къщата му беше превърната в дом за мормони, където се извършваха и служби, а той бе в ролята на пастор и ръководител на местната мормонска общност. Тук периодично идваха млади американчета, които говореха завален български и предлагаха мормонска литература на пазарджиклии. Впоследствие Гангов регистрира дома си като къща за гости, но през 2024 г. лицензът му е отнет.

Мормонството е религиозно течение, основано от американеца Джоузеф Смит, който на негова база основава Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, която навремето е практикувала масово полигамията.

Според запознати, има достатъчно доказателства за извършено престъпление от Гангов. Сред тях са и такива, събрани чрез специални разузнавателни средства от телефонни разговори. Като замесени в нелегалната проституция на ул. "Георги Герасимов" има поне пет момичета. Те са не само бели и красиви, но и умни, говорят по три езика, като френския и немския показват къде са работили преди това. По неофициална информация, и преди уличения в сутеньорство Я.Я. да е наемал къщата, там се е извършвала подобна дейност от предходен наемател.

От Районната прокуратура нито потвърдиха, нито отрекоха колко и какви са жриците, приемащи клиенти в къщата. Разследващи подобни казуси коментират, че престъпленията са трудно доказуеми - и срещу собственика, който твърди, че не е подозирал какви ги върши наемателят му), и срещу наемателя, който пък хал хабер си нямал, че момичетата вършели такива неща. Трудно се доказва престъпление и спрямо жриците на любовта, които го удрят на романтика и твърдят, че си уреждат любовни срещи и не вземат пари от мъжете, в които са влюбени.

След поредната публикация по темата във Фейсбук три обяви в "Ало.бг" бяха свалени, а Я. Я. обяви за продан беемвето си, дали защото е "компрометирано" от постовете в социалната мрежа, или защото временно приходите от бялата къща са спрени. В Пазарджик обаче бардаци има и на други места, както впрочем и навсякъде в България – и те не са само в луксозните или по-евтините хотели. А под поредния Фейсбук-пост за къщата-бардак уважавана съдийка от Окръжния съд в Пазарджик с дълъг стаж с черната тога посочи друг такъв адрес – ул. "Йордан Ненов" – зад гърба на приемната на районния инспектор.







