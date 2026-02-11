ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш следовател за "Петрохан": Категорично виждам данни, че тези хора са били убити
Автор: ИА Фокус 10:33
© bTV
Не се разбира мотивът за смъртните случаи в случая "Петрохан“. И ако само по тази версия се работи, то наистина  отиваме в безкрайност никъде. Това коментира пред bTV Андрей Цветанов, бивш следовател. 

"Ако няма и друга версия, която трябва да се отработи, трябва да се планират мероприятия по нея - пък нека, ако не се докаже, няма да се приложи работа по нея. За външно участие. А не за убийство, убийство, самоубийство. 4-4-2 системата. Не е така. Това е сериозно престъпление и трябва много по-внимателно да се работи“, посочи той. 

По думите му не трябва да се подава само "удобна“ информация.

"Натривките по ръцете и от пистолета трябва да съвпадат. Малко по-сложно е. Ще се отговори дали е стреляно с това оръжие от този човек. Но дори с него е извършено убийството, вече е друг работа. Ако не са транзиторни раните, а проектилите са заседнали в телата, може да се отговори от кое оръжие е изстреляно“, коментира Цветанов.

Според него "може да се е случило това, което камерите не ни показаха“, а кадрите са показани избирателно с цел "да се обясни на народа“.

"Това са шест трупа. Това са шест трагедии в семейства. Това не са хора, които са дошли от друга планета и нещо не им е харесало  И тръгнали да се самоубиват. Не е така проста работата“, посочи бившият следовател.

Андрей Цветанов обясни, че от първия ден категорично смята, че има данни за външна намеса и тази версия не бива да се изключва. Според него тя трябва да е водеща.

"Да се елиминира тази версия, за мен означава тенденциозно разследване“, отбеляза следователят. 

Затова, че е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия в един ден за един човек, Цветанов коментира – "мислех, че е някаква грешка“. 

За него данните в съобщението на прокуратурата, че е открита литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики" - също е тенденциозно представяне на информация. 

"За мен говори, че ни се продава тенденциозна информация, че само тези книги не са изгорели. А, примерно, Ботев или нещо на Вазов -  не ги описваме. Търсим нещо и кога го намираме - не в първия ден, а след повече от седмица“, коментира Цветанов.

Той сподели, че хора от селото са му казали, че показаните кадри са стари.


Още по темата: общо новини по темата: 126
11.02.2026 Радостин Василев за ''Петрохан": Васил Терзиев да си подаде оставката!
11.02.2026 Проговори бащата на Николай Златков, разкри какво е видял в Мексико и в
хижата
11.02.2026 Името на частно училище се замеси в случая "Петрохан"
11.02.2026 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
11.02.2026 Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
11.02.2026 Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022
г.
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Този чичко е дементен. 5+1, 4-4-2 Цацаров главен прокурор, живее в някакъв негов измислен свят. не мога да разбера защо не спирят да го канят.
0
 
 
Мафията е в държавата и държавата е мафия. Па и тези записи от камери ,направо се разкриха . Каква некадърност да съберат клипове с гласове от 30 метра .
Още новини от Национални новини:
Официално от БСП: Киселова става председател на парламентарната г...
10:15 / 11.02.2026
Нови критерии за получаване на помощи за тока
10:14 / 11.02.2026
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова...
09:42 / 11.02.2026
Промени в парламентарната група на БСП
09:49 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ п...
09:23 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:25 / 11.02.2026

