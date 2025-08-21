ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бивш шеф на КЗП за инцидента с парашута в Несебър: Няма текстове, които да предвиждат как се контролира такъв тип услуги
Автор: ИА Фокус 21:44Коментари (0)106
©
"Действително в нормативната уредба няма текстове, които да предвиждат как се контролира предоставянето на такъв тип услуги. Това не е проблем само в България, а и в Европейския съюз, защото ако там имаше такова законодателство, ние щяхме механично да сме го възприели. Опасявам се, че ако тръгнем да запълваме празноти в нормативната уредба, това няма да реши проблема, защото утре ще започнат да се предоставят нови услуги, за които нямаме написан текст в закона и пак ще се наложи да тичаме след вятъра“, каза бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

По думите му е нужно да бъде направен анализ на всяка една услуга и какви компоненти включва в себе си.

"Вземете например това прословуто съоръжение, което доведе до фаталния инцидент на плажа – имаме лодка, въжета, колани, парашут и сигурно още 10 неща. Вероятно за всяко едно поотделно или за почти всички ще се окаже, че има стандарт за безопасност и този контрол е разпръснат някъде по институциите. Дали е осъществен е друг въпрос. Но нямаме цялостната картина и това трябва да бъде направено – да се сглоби тази картина и да се види, ако нещо липсва, има ли стандарти, които можем да възприемем от Европа и други части на света и да бъдат запълнени тези празноти по отношение на техническата част“, коментира пред бТВ той.

Според него, ако това бъде направено и се знае кой за какво отговаря, контролът и превантивните проверки ще бъдат много по-лесни.

Трябва да се научим да предвиждаме и предотвратяваме, а не да извършваме контрола, който да настъпва след събитията, добави Димитър Маргаритов.


Още по темата: общо новини по темата: 15
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: Селяндурщина - скъпи коли пред панелки! Правят го по...
20:06 / 21.08.2025
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
19:58 / 21.08.2025
Протест в памет на починал след междусъседски скандал фотограф
19:48 / 21.08.2025
Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били прокъса...
19:25 / 21.08.2025
Какво се случва с язовир "Батак"?
16:56 / 21.08.2025
Тези кадри от днес следобед не са от границата ни с Гърция
16:42 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: