|Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
По думите му при всички положения става въпрос за секта, в която има абсолютна йерархия и власт на човека, който е отгоре. Йовчев коментира, че в никакъв случай не може да се твърди, че това е рейнджърска група, защото начинът, по който са се държали в района няма нищо общо с опазване на околната среда.
"Да заградите тази територия, да сложите надписи, че се стреля без предупреждение, да сложите охранителна техника, все едно се пазите от атака на специализиран отряд, множеството оръжия и заглушители говорят за други неща. В този район няма проблеми, свързани с дървената мафия или бракониери", каза той.
Йовчев коментира аутопсията на Ивайло Иванов, при която бяха установени две огнестрелни наранявания на главата. По думите му, за да се подкрепи хипотезата за самоубийство, трябва да има много сериозна експертиза от патоанатом, който да докаже дали първият изстрел е причинил някакви щети върху мозъка и какви са те. Йовчев заяви, че при такива наранявания е възможно да бъдат засегнати центрове за движения, така че Ивайло Иванов да не е в състояние да направи последващи действия.
"Затова се избърза с тази хипотеза преди да има абсолютни доказателства за това. Възможно е вторият изстрел да е възпроизведен от някой от присъстващите, които са били там. Напълно възможно е някой от групата да е подредил телата на другите, след което да се е самоубил. Възможни са и други хипотези. Преди да бъдат потвърдени всички хипотези по категоричен начин, не трябва да се излиза с категорични твърдения, защото това дава възможност за всякакви конспиративни теории", коментира още той.
Цветлин Йовчев запита и за какво им е на едни рейнджъри, както те се наричат, да имат заглушители. "Не може да искаш оръжие за собствената си сигурност и самоотбрана, и да искаш заглушител. Това е безумие", заяви още той.
Той коментира и непотвърдената до момента информация, че вътрешният министър Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. "Надявам се това нещо да не се случи, защото ще бъде много лош знак. Има достатъчно механизми, по които може да се извърши проверка и ако има някой, който не е действал съобразно законите и правилата, има начин да бъде отстранен, без да му се иска оставката непременно от министъра. Искрено се надявам, че тази информация не е вярна", заяви той.
По отношение на оставката на Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за честните избори в служебния кабинет Йовчев коментира, че е останал изненадан от това, че той не изпитва разкаяние за това, което е направил. "Като че ли неговите думи и думите на премиера Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата и като че ли те виждаха проблема не в това какво е извършено, а в това кога и как са го хванали да извършва това нещо, което създава съвсем различен поглед", каза той.
"В тази изострена политическа ситуация ще бъде изключително трудно на служебното правителство да работи. Съставът на правителството е подбран така, че да бъде изцяло като опозиция на управляващите до момента", допълни Йовчев за служебния кабинет.
