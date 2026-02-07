Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници

© БНТ На този етап е трудно да се каже дали зад тройното убийство в хижа “Петрохан" стои секта. Това коментира Цветлин Йовчев - бивш вътрешен министър и бивш председател на ДАНС.



Според него има поне няколко аспекта, които трябва сериозно да бъдат изследвани.



“Първият аспект е криминалният. Това е едно изключително тежко престъпление, за което в момента публично не е известно нито кой е извършителят, нито какви са мотивите му, а дори не е известен обхватът на това престъпление - дали няма и други жертви. Трябва да се действа максимално бързо, защото в обществото с право има безпокойство за това, което се е случило", подчерта пред БНТ Йовчев.



Вторият важен аспект е, че в района на престъплението има организация, която се е назовала “Национална агенция за контрол на защитените територии" и чиято дейност няма нищо общо със заявените по закон намерения, отбеляза той.



“Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото и да получи прикритие, че извършва дейности, свързани с държавата и контролните ѝ функции", обясни Йовчев.



По думите му “имаме плеяда от организации, които очевидно не са си свършили работата по този случай" - това е третият аспект, който много задълбочено трябва да се разследва.