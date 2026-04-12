С китни къщи, калдъръмени улички, впечатляващо крайбрежие и кристално сини води - лесно може да си помислите, че се намирате в сърцето на Амалфийското крайбрежие. Но това всъщност е Созопол, един от най-старите морски градове у нас, който все още остава сравнително непознат за масовия туристически поток и предлага значително по-достъпни цени. Созопол успешно пресъздава атмосферата и очарованието на италианската ривиера - с множество ресторанти, плажове и далеч по-бюджетни възможности за почивка, пише в свой репортаж за града английското издание "Дейли Мейл".

България отбелязва сериозен ръст в туризма през последните години, като през 2025 г. страната е посрещнала над 13.6 милиона чуждестранни посетители - увеличение от 2.7% спрямо 2024 г.

Със значително по-ниски цени в сравнение с други популярни европейски дестинации, но със също толкова впечатляващи гледки и плажове, България се превръща във все по-предпочитан избор за летни ваканции, особено сред британските туристи.

Експерти в сферата на пътуванията определят страната като отлична опция за бюджетна почивка. Според тях, въпреки че България вече е приела еврото, цените на храната, настаняването и напитките остават значително по-ниски в сравнение с държави като Гърция, Испания и Италия.

Например, бира може да струва под 2 евро, а хранене в ресторант - около 10 евро. В същото време туристите не правят компромис с красивите пейзажи и качеството на преживяването.

Созопол е сред най-препоръчваните дестинации като бюджетна алтернатива на места като Позитано и Чинкуе Тере. Старият град впечатлява с дървените си къщи и тесни улички, които се спускат към морето.

Градът е по-спокойна алтернатива на оживени курорти като Слънчев бряг, което го прави идеален за културен и релаксиращ туризъм. Посетителите могат да се насладят на прясна морска храна в ресторанти, разположени на скалите - идеални за наблюдение на залеза.

Но Созопол не е единственото българско бижу. Районите Синеморец и плажът Велека често се сравняват с гръцки острови като Закинтос и Кефалония.

Южното Черноморие предлага типичната атмосфера на Средиземноморието - златисти пясъци, тюркоазени води, живописни заливи и спокойни исторически селища. Синеморец впечатлява с уникалната си природа, където река Велека се влива в морето, образувайки рядко срещан природен феномен - ивица пясък, която разделя сладката и солената вода.

За любителите на по-дивата природа, селата Тюленово и Варвара, са отличен избор. Те често се сравняват с португалския регион Алгарве заради скалистите си брегове и множеството морски пещери.

Районът е подходящ за разходки с лодка, каяк или гмуркане. През юли полетата около Тюленово се покриват с безкрайни слънчогледи, а залезите там предлагат впечатляващи гледки - идеални за фотография.

Българското Черноморие все по-уверено се утвърждава като достъпна и атрактивна алтернатива на популярните европейски дестинации – съчетавайки красота, спокойствие и отлична стойност за парите.